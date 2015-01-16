10 devlet okulunda ‘Güvenli Okul Projesi’ uygulanacak

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Projeyle İstanbul’daki 10 okulun güvenlik riskleri analiz edilecek. Fiziki ve mimari güvenlik, okul kültürü, okul sağlığı ile güvenliği, acil durum kriz yönetimi, ulaşım ve servis güvenliği başlıklarında denetimler yapılacak. Analizlerin ardından eğitim kurumlarının güvenli olup olmadığına dair sertifika verilecek. İstanbul’da ilkokuldan, meslek lisesine, yatılı bölge okulundan imam hatip lisesine kadar farklı türlerde seçilen 10 okulda 3 ay boyunca pilot uygulama devam edecek. Daha sonra denetimleri de yapılacak. Projenin önümüzdeki aylarda önce İstanbul’daki daha sonra da Türkiye genelindeki okullarda hayata geçirilmesi planlanıyor.

İstanbul İl Milli eğitim Müdürlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi ve City Security Group (CSG) ortaklığı ile başlatılan çalışmanın adı, ‘CSG Güvenli Okul Akreditasyon Projesi’ olarak belirlendi.

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Türkiye’de devlet okullarında ilk

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Proje konuşunda bilgi veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, özel okullarda projenin birkaç yıldır uygulandığını belirterek şöyle konuştu:"Bugün ilk kez böyle bir çalışma kamu okullarında hayata geçiriliyor. Bu projede okulların güvenliği ile birlikte donanımları, değerler eğitimi, akran zorbalığı, siber zorbalık başlıkları da yer alacak, okullar bu açıdan da incelenecek. 19'uncu Milli Eğitim Şurası’na katıldık, 182 karar vardı bunlar arasında 4 temel başlık altında okul güvenliği de bulunuyordu. Kamu imkanlarının bu konuda sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle destekçilerin katkısı çok önemli. Özellikle üniversitelerin burada büyük payı var. İstanbul’da ilk kez böyle bir proje başlatılıyor. 6 bin devlet okumuz var burada hizmet bekliyor. Şimdi 10 pilot okulla başlıyoruz ancak unutulmaması gereken şey, burada bir maliyet var. Kamu kaynakları da sınırlı. Bu projeye ihtiyaç vardı. Ortaya çıkacak ürün önemli. 10 değil 100 okulun sözünü paydaşlardan şimdiden aldık. Okulların seçiminde türlere dikkat ettik, çeşitliliği esas aldık.Proje içerisinde bağımlılık konusu bulunması çok önemli. Okul seçiminde de en dezavantajlı okullar mı seçildi, hayır. Bir okulu A, diğer okulu da B ilçesinden seçerek, çeşitli türden okullar olmasına gayret ettik. Projeye de 'evet' dedik. Esas olan proaktif olmaktı. Okullarımız güvenlik anlamında, 'son derece kötü', bu açıdan bu çalışmayı yapmış değiliz. İstanbul'da da okullarda güvenlik sorunu olduğu anlamına da gelmez. Daha iyisini yapmak için fiziki donanımı ile ilgili deprem güçlendirme çalışmaları var. Bunların yanında daha iyisine ulaşmak için bu çalışmaları başlattık. Sonuçlarını takip edeceğiz. Avantajlarını, dezavantajlarını göreceğiz. Göreve yeni başlayan yöneticilerin de bu projeyi kendilerinin hayata geçirmesini istiyoruz. ‘Ben de bu işi yapacağım’ demesini bekliyoruz. Üniversitelerden bu konuda destekler alıyor, kapılarını çalıyoruz, farklı projeler için de destek bekliyoruz. İşbirliklerini önemsiyoruz. Örneğin ‘Yazarlar Okulda’ projesi ile Yaşar Kemal Kabataş Lisesi’ndeydi."

Kar tatili konusuna da değinen Yıldız, “Kar yağdığında herkes okulların tatil olmasını bekliyor. Tatil yapalım diye konuşuyoruz. Tatil boyunca herkes bayram ediyor ama bu bizi üzüyor. ‘Sen Erzurumlusun alışkınsın’ diyenlere, ‘Ben değil çocuklar okula gidiyor’ diyorum. İstanbul’da 2 milyon 681 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin ne istediğini düşünmek gerekiyor” diye konuştu.

Okulda şiddet oranı yüzde 62

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City Security Group Başkanı Osman Öztürk projeyle ilgili ise şu bilgileri verdi:“Türkiye’de okullarda şiddet oranı yüzde 62. Velilerin yüzde 52’si okul binalarını güvenli bulmuyor. Okulların güvenliği günümüzde çok fazla tartışılmıyor. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin bu konuda bilgisi eksik. Bunları gidermek, öğrencilere daha güvenli ortamlar sunmak için velilerin endişelerini gidermek için bu projeyi başlattık. Öğrenci, toplum aile ile okul ve çevre güvenliği bu çalışmanın içeriğini oluşturuyor. Şiddet, değerlerin eğitimini de bunlara katabiliriz. Uygulama ile binaların güvenliği sağlanacak, çocukların derse ulaşımı güvenli olacak. Madde bağımlığı önlenecek. Okulda duvarlar yükselmeyecek, tel örgüler olmayacak. Kolluk güvenliği de çalışmalara destek verecek. Bu çalışma Kıbrıs’ta da hayata geçirildi.”

Çocuklar dünyayı değiştirecek, onlara güvenli ortam sunmalıyız

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Çocukların Türkiye’nin geleceği olduğunu anlatan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, “Yarının Türkiye’sinin geleceği çocuklar için önemli bir adımı atıyoruz. Güvenli okul konsepti yarının Türkiye’si çocuklara emanet edilecek. Bu dünyayı değiştirecek olan onlar. Biz eğitimcilere büyük görev düşüyor. Onların eğitim aldığı ortamları güvenli hale getirmek zorundayız. İstanbul’da okullar güvenlik açısından dünyadaki diğer metropollere göre daha iyi durumda. Birçok sorun var elbette ancak bunlar giderilecek. Yarın projenin içine velileri de alacağız. Onlar olmadan bu iş yapılamaz. Çocukların sağlığı ve güvenliği açısından okul aile birlikleri daha iyi çalışmalı. 10 okul proje okulu kabul edildi. Gelecek günlerde bütün ilçelerde kurumlar için bu çalışma gündeme gelecek” diye konuştu.

Farklı ilçelerden 10 okul seçildi

İstanbul’da pilot olarak seçilen 10 okul şöyle:

1 - Başakşehir Toki Nasrettin Hoca Anaokulu

2 - Kartal Sabri Taşkın İlkokulu

3 - Pendik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

4 - Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi

5 - Bayrampaşa Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

6 - Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

7 - Sultangazi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Imam Hatip Lisesi

8 - Fatih Mimar Sinan İşitme Engelliler Okulu

9 - Bahçelievler Yenibosna Çok Programlı Anadolu Lisesi

10 - Arnavutköy Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Yatılı Bölge Ortaokulu

Birçok başlıkta denetim yapılacak

Fiziki ve mimari güvenlik: Okulların fiziki ve mimari yapıları incelenerek risk analizleri yapılacak. Çevresinin ziyaretçi, kayıt kontrol ve denetimi, elektronik güvenlik sistemi denetlenecek.

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Okul iklimi ve kültürü: Okul iklimi ve kültürü için araştırmalar, anket çalışmaları yapılacak. Projede paydaşların sorumlulukları geliştirilerek, pozitif, huzurlu bir ortam yaratılacak. Projeye öğrenciler, öğretmenler veliler de katılacak. Görev tanımlamaları yapılacak.

Şiddet, madde bağımlılığı: Şiddet zorbalık ve madde bağımlığı konularını kapsayan bilinçlendirici konferanslar yapılacak, seminerler verilecek, eğitim programları hazırlanacak. Öğretmen, öğrenci ve velilere değerler eğitimi verilecek.

Okul güvenliği ve sağlığı: Okul bina ve bahçesi olmak üzere her alanında temizlik ve diğer riskler tespit edilecek. Sağlığı etkileyen sorunlar belirlenecek. Kantinler denetlenecek. Bunlarla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

Değerler eğitimi: Bütün ders alanlarında öğrencilere değerler eğitimi bakış açısının kazandırılması hedefleniyor. Sevgi, saygı gibi evrensel ve yerel değerler birleştirilecek öğrencilerin yaşlarına uygun içerikler üretilecek.

Ulaşım servis güvenliği: Trafik kurallarına uygun olarak çocukların evden çıkıp okula ulaşımı, dersin ardından tekrar eve güvenli ulaşımı sağlanacak.

Acil durum ve kriz yönetimi: Deprem, yangın ve diğer risklere karşın uygulamalı eğitimler verilecek. Planlar oluşturulacak.



