10 bini aşkın öğrenciden öğretmenlerine mektup

İlkokul öğrencileri arasında düzenlenen proje kapsamında ‘Öğretmenime Mektup’ temalı yarışma düzenlendi. Mektup yazma alışkanlığının kazanılmasına, duygu ve düşünceleri ifade etme yeteneğinin gelişmesine, okulun sosyalleşme sürecindeki önemine yönelik farkındalık oluşmasına ve öğretmen sevgisinin pekişmesine katkı sağlaması amaçlanan yarışmaya, 10 binin üzerinde öğrenci katıldı. Duygu dolu ifadelerin yer aldığı mektuplar değerlendirildikten sonra, il seçici kurulu tarafından sonuçlar açıklandı. Yarışmada, Beyoğlu İhsan Şerif İlkokulu'ndan Derin Gül birinci, Çatalca Ferhatpaşa İlkokulu'ndan Beren Boyraz ikinci, Beylikdüzü Azime Yılmaz İlkokulu'ndan Elif Nehir Olcaytürk ise üçüncü oldu. Başakşehir Cumhuriyet İlkokulu'ndan Uras Kartal Çelik'in dördüncülüğü elde ettiği yarışmada, Pendik Çamçeşme İlköğretim Okulu'ndan Muhammed Eymen Haslak da beşinci oldu.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrencilerin hem mektup yazdığını hem de yarışmaya katılma heyecanını yaşadıklarını belirtti. Yazıcı, "Uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği günlerde öğrencilerimizi sosyal ve kültürel açıdan destekleyen çok boyutlu etkinlikler düzenliyoruz. Onların öğrenme yolculuklarını yarın bugünden farklıdır anlayışıyla yakından takip ediyoruz. Her yeni gelen günün yeni bir umutla geldiğini hatırlatan Umudum Öğretmenim Projemiz kapsamındaki 'Öğretmenime Mektup' temalı yarışmayla da tüm ilkokul öğrencilerimizin hassasiyetini yakalamak istedik. Yarışmaya katılım yüksek oldu. Evde kalma döneminde özellikle çocuklarımızın sosyal, duygusal becerilerinin geliştirilmesine katkı sunarak daima yanımızda olan velilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.