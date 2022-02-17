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“10 Bin Okul Projesi’ni başlatacağız”

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Emel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi
“10 Bin Okul Projesi’ni başlatacağız”

Kişisel sosyal medya hesabından eğitimle ilgili bir dizi paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yakında ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'ni başlatacağız” dedi. Erdoğan paylaşımında, “Bütçesi 3 milyar lira olan bu proje kapsamında 10 bin ilkokul ve ortaokulun altyapısını laboratuvarlarıyla, atölyeleriyle baştan sona güncelleyeceğiz” ifadesine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphanelerle ilgili “Okullarımızı kütüphanelerle zenginleştiriyoruz. Bu kapsamda iki ay gibi kısa sürede kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula kütüphane yaptık. Kütüphanelerimizdeki kitap sayısını da 28 milyondan 50 milyona çıkardık” açıklamasını yaptı. Ardından “Eğitimin lokomotifi olan öğretmenlerimizi ihmal etmiyoruz. Nitekim 2000’li yıllarda 500 binlerde olan öğretmen sayısını 1,2 milyona ulaştırmış bir ülkeyiz. Uzun yılların özlemi olan Öğretmenlik Meslek Kanunu da geçtiğimiz günlerde yasalaştı. Öğretmenlerimize hayırlı olsun” mesajını paylaştı.

MADDİ KÜLFETİ KALDIRDIK

Erdoğan’ın bir diğer paylaşımında ise yardımcı kaynaklarla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Yıllardan beri şikâyet edilen yardımcı kaynak sorununu da çözdük.
Son 3 ayda yaklaşık 24 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrencilerimize dağıtarak ailelerimiz üzerindeki bir maddi külfeti daha kaldırmış olduk.”

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HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ
Mesleki eğitime de değinen Erdoğan şunları paylaştı: “Mesleki Eğitim Kanunu'nda yaptığımız önemli değişiklikler sonucu mesleki eğitim merkezlerimizdeki kayıtlı öğrenci sayısı iki aydan daha kısa bir sürede 159 binden 335 bine yükseldi. Hedefimiz 2022 sonuna kadar 1 milyon kayıtlı öğrenci...”

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Emel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi

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