Öğretmen alımı ne zaman yapılacak? 10 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılacak?

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10 bin öğretmen alımının ne zaman yapılacağı binlerce öğretmen adayı tarafından merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sinop'ta yaptığı açıklamalarda 20 Ağustos'tan sonra 10 bin öğretmen alımı yapılacağına dair öğretmen ataması bekleyen adaylara müjdeyi verdi. Üniversiteler için yeni kriterler düşündüklerini söyleyen Bakan Yılmaz, mezunların işsiz kalmaması ve ihtiyaç duyulan bölümleri tespit etmek için üniversitelere yönelik ‘Planlama Kurulu’ oluşturulacağını da belirterek açıklamalarda bulundu. Peki, 10 bin öğretmen alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Sinop ziyaretinde çeşitli temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim ve öğretmen atamalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. 20 bin öğretmen ataması için ilana çıkıldığını hatırlatan Bakan Yılmaz, 10 bin öğretmen ataması için de tarih verdi. Daha önce ağustos ayından sonra atanacağı söylenen 10 bin sözleşmeli öğretmenin, 20 Ağustos’tan sonra atanacağını açıkladı. Bakan Yılmaz şöyle dedi:



"Türkiye olarak milli gelirimizin yüzde 5.8'ini eğitime ayırıyoruz. Gelişmiş ülkelerden daha fazla kaynağı eğitime ayırıyoruz. Neden? 21’inci yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapabilmek ancak eğitimden geçer. Dolayısıyla Türkiye'de 80 yılda yapılan dersliği yaptık, 270 binin üzerinde derslik yaptık. Türkiye'de bu ana kadar atanmış öğretmenlerin sayısından çok daha fazla öğretmenimizi atadık. Şu anda görev yapan her üç öğretmenden yaklaşık ikisi bizim dönemimizde atandı. Geçen yıl 30 bin şubatta, 20 bin ekimde, toplam 50 bin öğretmen ataması yaptık. 50 bin sayısı bazı ülkelerin toplam kamu personeli sayısına eşittir. 20 bin öğretmen için alım yapacağımızı da duyurduk, ilana çıktık. Önceki gün de öğretmen adaylarının hangi mülakat merkezlerinde sınava gireceğini açıkladık. 20 Ağustos'tan sonra 10 bin öğretmen alımı daha gerçekleştireceğiz. İki yılda 80 bin öğretmeni eğitim camiamıza katacağız."

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Gelecek eğitim öğretim yılında eğitim alanında ikili sistemi kaldıracaklarına işaret ederek Sinop'ta ikili eğitimin şimdiden kaldırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ücretsiz süt dağıtıyoruz, ücretsiz tablet bilgisayar veriyoruz. Engellilerimizin evlerine ücretsiz öğretmen gönderiyoruz. Eskiden bunlar olur muydu? İnsana değer verirseniz bu olur. Önümüzdeki yıl müfredatımızı yeniliyoruz. Önümüzdeki yıl yeni müfredatla inşallah eğitime başlayacağız. Daha iyi bir eğitimle çocuklarımızı bilgi hamalı yapmak istemiyoruz. Öğrettiğimiz bilgilerin çocuklarımızın hayatlarına faydası, katkısı olsun istiyoruz."

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Üniversiteler için ‘Planlama Kurulu’ oluşturulacak

Üniversiteler için yeni kriterler düşündüklerini söyleyen Bakan Yılmaz, mezunların işsiz kalmaması ve ihtiyaç duyulan bölümleri tespit etmek için üniversitelere yönelik ‘Planlama Kurulu’ oluşturulacağını da belirterek şöyle konuştu:

"Üniversiteye giden 7 milyon öğrencimiz var. Bu sayı ile Rusya’dan sonra Avrupa’da en çok yükseköğretime öğrenci gönderen ülke durumundayız. Önümüzdeki dönemde üniversiteler için üç şey düşünüyoruz. Bir, kaliteli bir eğitim için mutlaka bir denetim sistemi gerekli. Kalite Kurulu’nu oluşturuyoruz. İdari ve mali özerkliliğe sahip yasasını göndereceğiz. Bir diğeri ihtisaslaşmaya önem vereceğiz. Her üniversite diğerinin kopyası veya benzeri olmasın. Bulunduğu ilin de yörenin de özelliklerini dikkate alarak ihtisaslaşsın. Bir de Planlama Kurulu oluşturuyoruz. O da şu, üniversiteyi bitirdikten sonra evlatlarımız mutlaka iş bulabilsin. Hangi alanlarda ihtiyaç varsa o alanlarda bölümler açalım. Hangi alanda ihtiyaç varsa o alanlarda ki öğrencinin kontenjan sayısını da arttıralım."