10 bin öğrencinin seçmeli dersi judo oldu

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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judonun tabana yayılması amacıyla hayata geçirdikleri projelerin önemli sonuç verdiğini söyledi. Huysuz, Türkiye'de judonun gelişmesi amacıyla okullara yönelik bazı projeler başlattıklarını belirtti. Judonun okullarda seçmeli ders olarak verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Huysuz, projenin başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

‘Judoyla spora başla’ adlı proje kapsamında, 81 ilde bakanlık tarafından belirlenen 81 okulda bu projenin uygulanacağını belirten Huysuz, şöyle konuştu:

"Judonun tabana yayılması için başlattığımız proje şu anda 20 ilde, 20 okulda devam etmektedir. Bu illerde 10 bine yakın öğrenci, beden eğitimi derslerinde judoyu seçmeli ders olarak görüyor. Bu projeyle daha fazla çocuğa dokunduklarını ve onlarda spor kültürünün oluşmasını sağladık. Amacımız sadece judo değil, çocukların doğru spor yapabilmelerini sağlamak. Bu süreçte iyi de bir pozisyona geldik. Amacımız Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Judo Federasyonu ve Uluslararası Judo Federasyonu tarafından başlatılan bu projeyi kısa sürede 81 ile yaymak.

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HEDEF 4 YILDA 500 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK

Projenin dört yıl içerisinde 81 ile yayılması durumunda yaklaşık 500 bin çocuğa dokunacağız. Planlamamız bu şekilde ancak ilerleyen süreçte rakamı daha da yukarı çıkarıp, daha çok çocuğun spor yapmasını sağlamayı hedefliyoruz. Judoyu seçmeli ders olarak seçen öğrencileri dört yıl takip edeceğiz. 4’üncü sınıf bittiğinde bu çocukların gelişimine bakacağız. Daha sonra dört yıl boyunca bu sporu yapanlarla hiç spor yapmamış çocuklar arasındaki farkı çıkartacağız. Bu da bizim için ileriye yönelik bir veri oluşturacak. Proje sayesinde daha yetenekli ve kaliteli çocukları ortaya çıkaracağız. Dört yıl judo eğitimini alan çocukları bir süre sonra kulüplere de yönlendireceğiz. Kulüpte antrenmanlarını yapan çocuklar, daha sonra milli takıma altyapısı sağlam şekilde gelecek. Bu da kalite ve başarıyı arttıracak.”