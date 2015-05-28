10 bin öğrenci tribünde kitap okudu

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Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Palandöken Belediyesince yürütülen proje kapsamında, ilçedeki 60 okulda eğitim ve öğretim gören 10 bin öğrenci ile bin öğretmen, Kazım Karabekir Stadyumu'nda bir araya geldi. Öğrenciler ve öğretmenler, etkili yağmura karşın protokol üyeleriyle birlikte tribünde kitap okudu. Stadyumda görev alan ambulans şoförleri ile sağlık personelinin de araçlarında etkinliğe katıldığı görüldü.



Öğrencilerden Eda Nur Gürbüz, "Çok faydalı bir etkinlik oldu. Bundan sonra daha fazla kitap okuyacağım" dedi.



İrem Nur Kök de okumayı sevdiğini, her ay en az iki kitap bitirdiğini, açık havada öğrencilerle kitap okumanın daha eğlenceli olduğunu söyledi.



Nazlı Can Soy, internette zaman geçirmediğini, boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirdiğini, 7. sınıf öğrencisi Alperen Gürgen de haftada bir kitap bitirdiğini anlattı.



"Biz bir kitap medeniyetinden geliyoruz"



Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, öğrencilerin düşünce dağarcıklarını, geleceğe bakışlarını geliştirmek adına önemli bir proje gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gazioğlu, "Öğrencilerimizde okuma bilincini oluşturmak, geliştirmek, onları boş şeylerden uzaklaştırmak, bilgi birikimlerini, kelime dağarcıklarını artırmak için böyle bir etkinlik yaptık" dedi.



Gazioğlu, bilinçli, bilgili ve donanımlı gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını, bilginin niteliğinin de önem taşıdığını, okunan kitabın millete, ülkeye hayırlı, insana faydalı olması gerektiğini vurguladı. Gazioğlu, öğrencilerin ahlaki bilgilerini güçlendirmeyi hedeflediklerini de söyledi.



Palandöken Kaymakamı Gürbüz Karakuş, kitabın aklın ilacı, kütüphanenin de eczanesi olduğunu belirterek, "Biz bir kitap medeniyetinden geliyoruz. Ne zaman kitaba değer vermişsek yükselmişiz, medeniyetimizi güçlü kılmışız. Ne zaman uzaklaşmışsak o zaman da sıkıntılar yaşamışız. Onun için bu konuda duyarlılık oluşturmak istedik" diye konuştu.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenlioğlu da öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması ve bu konuda farkındalık yaratılması için spor tesislerinin kapılarını çocuklara açtıklarını sözlerine ekledi.