‘10 bin öğrenci okul sütünü istemedi’

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Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde devam eden proje ile okullarda süt dağıtımı yeniden başladı. Manisa’da Şehzadeler İlçesi Necatibey İlkokulu’nda Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy çocuklara süt dağıttı. Anaokulları ve ilköğretim okullarında haftada üç gün öğrencilerin süt içeceğini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, kentte 10 bin öğrencinin süt içmeyi istemediğini açıkladı. Altınsoy, "Türkiye genelinde 6 milyon 300 öğrenciye süt dağıtılıyor. Manisa’da ise 99 bin 284 öğrenci var. Ama bunlarda 89 bin 284’ü süt içmeyi istedi. Biz burada velilerin iznini alıyoruz. Süte alerjisi olan çocuklar olabiliyor. Haftada üç gün süt dağıtacağız. Proje sayesinde öğrenciler sağlıklı beslenecek" dedi.

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Türkiye genelinde okul üzümü projesinin başlayacağını da dile getiren Altınsoy, "Bu konuda bakanlığımızın yürüttüğü bir proje var. Türkiye genelinde okullarda üzüm dağıtılacak. Ama biz Manisa olarak önümüzdeki hafta okullarda üzüm dağıtımını başlatacağız" diye konuştu.

Konuşmalarından ardından Necatibey Okulu anasınıfı öğrencileriyle birlikte, Kaymakam Çorumluoğlu, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Belediye Başkanı Çelik süt içti.