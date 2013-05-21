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10 bin lise mezunu iş bulacak

10 bin lise mezunu iş bulacak

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın üniversite ve stadlarda bundan böyle polislerin görev yapacağını açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı harekete geçti. "Koruma Memurları" adı altında ilk etapta lise mezunu 10 bin kişi işe alınacak. Bu kişiler emniyet hizmetinde kadroya alınacak. Ancak polis kadrosunda olmayacak. Polisin yardımcı kuvveti şeklinde görev yapacaklar.

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İçişleri Bakanı Muammer Güler, Meclis'te konuyla ilgili soruları yanıtladı. Bakan Güler, yeni alınacak 10 bin kişilik kadronun palosi olmayacağını görevlerinin sadece koruma hizmeti ile sınırlı olacağını bildirdi. Koruma Memuru sınıfında işe başlatılacak personel, stad, salon, kişi, üniversite ve hassas bölgelerde görevlendirilecek.
Bakan Güler, 6 aylık eğitim sonrasında işe başlatılacak personelin tabanca gibi hafif silahla donatılacağını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışmanın önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacağı belirtildi.

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