10 bin genç doktor yeniden tercih yapacak

Haberin Devamı

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül 2013 tarihinde yapılan TUS’ta 6 soru hatalı olduğu için konu yargıya taşındı. İdari yargı da 6 soruyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak 2013’te yapılan sınava göre 11 Kasım 2013 ve 18 Aralık 2013 tarihlerinde yerleştirmeler yapılmıştı. İdari yargı kararı gereğince, üzerinden bir yıl geçtikten sonra adaylardan yeniden tercih alınacak ve yeni puanlara göre yerleştirmeler yapılacak. Açıklamada kararın bir yürütmeyi durdurma kararı olduğu vurgulanarak, üst mahkemeden iptal kararı çıkmazsa bu yerleştirmelerin geçerli sayılmayacağı belirtildi.

Ayrıca, ÖSYM’nin tüm alanlarda düzenlediği sınav sorularını çok geniş bir akademisyen kadrosunun hazırladığı ve gerektiğinde bu uzmanların soruları iptal ettiği vurgulanarak, 6 sorunun yürütmesinin durdurulması kararı eleştirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Haberin Devamı

12 AY ÖNCESİNE DÖNÜŞ

“8 Eylül 2013 tarihinde yapılan TUS Sonbahar Dönemi ve bu sınava bağlı olarak 11 Kasım 2013 ile 18 Aralık 2013 tarihlerinde yapılan yerleştirmelerden bir yıl kadar bir zaman geçtikten sonra idari yargı merciinin tek bir bilirkişi tarafından düzenlenmiş, objektifliği pek çok alan akademisyeni tarafından kuşkulu bulunan ve bilimsel dayanağı son derece zayıf rapora dayanmak suretiyle 6 adet soru hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermesi ve bu kararın da sınava giren tüm adaylara uygulanmak zorunda olunması, 12 ay öncesine geri dönüş anlamı taşıyor. Kamuoyunda huzursuzluk, ilgili kesimlerde kaos oluşturuyor ise de idari yargı kararının belli bir süre içinde yerine getirilmesi gerekliliğinden hareketle uygulamaya geçildi. Söz konusu karar bir yürütmeyi durdurma kararı olup ileriki tarihlerde mahkeme veya üst mahkeme tarafından verilebilecek aksi yönde bir karara göre yeni bir idari işlem yapılması da ihtimal dahilinde.

ÜST MAHKEME FARKLI KARAR VERİRSE...

Yürütmeyi durdurmaya ilişkin yargı kararı, ilgili kurumlar olan Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’na iletildi, gerekli izinler alındı. Alınan izinler doğrultusunda, hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilen 6 soru, sınava giren ve cevap kâğıdına işaretleme yapan tüm adaylar tarafından doğru cevaplanmış kabul edilerek sınav değerlendirmesi yeniden yapıldı. Bu değerlendirme sonucu oluşan sınav sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden adayların erişimine açıldı.

Bu sınav sonuçlarına göre adaylara, 26-31 Aralık tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (http://ais.osym.gov.tr) üzerinden 2013-TUS Sonbahar Tercih-3 tanımı ile yeniden tercih yapma hakkı verilecek ve adayların tercihleri doğrultusunda yeniden yerleştirme işlemi yapılacak.

Ancak idari yargı kararının bir yürütmeyi durdurma kararı olması dolayısıyla ileriki tarihte verilecek aksi yöndeki bir karara göre işlem yapılması halinde bu yerleştirmeler adaylar açısından bir kazanılmış hak kabul edilmeyecek. Daha önce yerleşmiş olan adaylar yerleştirildikleri kurumlarda kalmak isterlerse uzmanlık eğitimlerine devam edebilecekler.

Haberin Devamı

KAOS VE ENDİŞE YARATIYOR

Kamuoyunda endişe ve ilgili kesimlerde kaos oluşturan bu uygulamanın tekrar etmemesi için 2015 İlkbahar döneminden başlamak üzere yapılan sınavlarda yasal itiraz süresi dolmadan veya olası mahkeme süreci sonuçlanmadan yerleştirme işlemine geçilmemesi ve benzer sorunların yaşanmayacağı yazılı sınav (açık uçlu sorularla sınav) sisteminin TUS’ta da uygulanması gibi çözümler ilgili kurumlarla görüşülüyor.”

ÖSYM, adaylara “tercih yapmayın” diyor sanki

Davayı yürüten Avukat Burhan Özkaya, yürütmeyi durdurma kararının TUS’a giren 10 bin adayı ilgilendirdiğini belirterek dava sürecini anlattı ve ÖSYM’nin açıklamasını yorumladı:

“TUS’a yaklaşık 10 bin aday girdi, hepsi isterse yeniden tercih yapabilir. ÖSYM, yürütmesi durdurulan 6 soruyu dikkate alarak tercih hakkı veriyor ama birkaç gün sonra bu karar Danıştay’da bozulursa adaylar, uzmanlık eğitimi aldıkları eski yerlerine dönecekler. ÖSYM’nin açıklaması hukuken doğru ama genel özelliğine bakıldığında adayların motivasyonunu bozuyor ve sanki ‘tercih yapmayın’ demek istiyor gibi algılanıyor. 2013 Eylül ayında sınav yapıldıktan sonra ÖSYM’ye itiraz eden arkadaşlar oldu, bu sorular hatalı diye. ÖSYM dikkate almadı ve bir arkadaşımız dava açtı, daha sonra 10 aday daha davaya müdahil oldu. Şu anda yürütmeyi durdurma kararı verildi, henüz karar çıkmadı ama yakın zamanda bekliyoruz. 6 sorunun iptal edilmesi çok önemli. Adaylar virgüllerle tercihlerine yerleşiyor ya da yerleşemiyor, 6 soru iptal edilince insanın hayatı değişiyor. Şimdi dosya Danıştay’a gidecek ama oradakiler de benim gibi hukukçu, tıp alanında bilirkişinin ‘hatalı’ dediği sorulara ‘doğru’ diyecek hali yok.”



