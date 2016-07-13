10 bin çocuk okul bahçesinde yüzecek

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"Fiziksel Enerjinin, Zihinsel Enerjiye Katkısı" adı altında bu yıl ikincisi yapılan çalışmada, yaz tatiline çıkan çocukların eğlenirken dinlenmesi, dinlenirken de öğrenmeleri hedefleniyor.

Geçen yıl iki okulda olan portatif havuzlar, gelen talebin yoğunluğu nedeniyle bu yıl 4 ilkokulda kuruldu. İki dönem halinde yapılacak çalışmalarda 10 bin çocuğun havuzlardan yararlanması sağlanacak. Ücretsiz havuzlardan bu yıl 2000 ile 2009 arası doğumlu çocuklar faydalanacak.

Proje hakkında bilgi veren Karesi Spor Müdürü Yahya Akduman, bu yıl Fatih, Sakarya, Sevinç Kurşun ve Zafer ilkokullarının bahçesine 20 metreye 10 metre genişliğinde ve 1,2 metre derinliğinde havuzlar oluşturduklarını söyledi.

Bir havuzun 250 ton su aldığını ifade eden Akduman, "Portatif olan havuzların altındaki filtreler sayesinde sirkülasyon olduğu için hijyen açısından sıkıntımız olmuyor. Bunun yanında havuzda görev yapacak olan bütün antrenörlerimiz, havuz operatörlüğü ve cankurtaran belgelerine sahipler. Biz bu kursları iki dönem halinde 4 haftalık dönemler halinde gerçekleştireceğiz" dedi.

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Çocukların haftada iki gün havuza geleceğini belirten Akduman, şunları söyledi:

"Amacımız yüzme eğitimi vermek, geleneksel çocuk oyunlarının devamını sağlamak ve hoşgörü, saygı, sevgi, birlikte yaşam kurullarını içeren değerler eğitimi vermek. Yani aileden çocuğu üç saatliğine alıyoruz. Bir saatini yüzmede, bir saatini çocuk oyunlarında, bir saatini de değerler eğitimde geçiren çocuk programını tamamlamış oluyor. 2001-2002-2003 doğumlu grubu sadece havuzdan faydalandırıyoruz. Çünkü o çocuklar ergenlik dönemine geldiği için ayrı bir kategoride sadece yüzme eğitimi konusunda faydalı oluyoruz."

Akduman, Sinop, Manisa, İzmir gibi birçok il ve ilçe belediyesine örnek olan projelerinin istendiğini sözlerine ekledi.