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10 bin çocuk çevre için Guinness rekoru kırdı

#Guinness Rekorlar Kitabı#Çevre#Çocuk
10 bin çocuk çevre için Guinness rekoru kırdı

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan ve tüm Türkiye'ye örnek olan ‘Çevre Çiçekleri Hareketi’, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yaptığı rekor denemesi ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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Çocuklara çevre bilinci kazandırmak ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla 2010 yılında hayata geçirilen ‘Çevre Çiçekleri Hareketi’  10 bin ilkokul 5'inci sınıf öğrencisini çevre için buluşturdu. Hep birlikte çiçek mozaiği oluşturan çocuklar ilginç bir dünya rekoru kırarak tarihe geçti. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, çevre çiçekleriyle gurur duyduğunu anlatarak, "Guinness Rekorlar Kitabına adımızı yazdırdığımız bu etkinlikte 10 bin çevre gönüllüsü güzel bir mesaj verdiler. Rekorları onaylandı. Çevrenin kıymetini bilen, çevresine duyarlı ve örnek çocuklarımızı tebrik ediyor ve hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

DÜNYAYA ÇEVRE MESAJI

Çocuklarla başlayan çevre hareketini tüm Keçiören'e yaymak istediklerini söyleyen Başkan Ak, "Keçiören'i evimiz olarak gördüğümüzden beri sadece çocuklarımızın değil aynı özeni, aynı hassasiyeti tüm Keçiören'in göstermesini arzu ediyoruz" mesajı verdi.
Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan Çevre Çiçekleri’nin sayısının 80 bin olduğunu belirten Başkan Ak, çevre eğitimi ile fahri çevre müfettişi unvanı alan çevre hareketinin örnek alındığını da sözlerine ekledi. Alanı dolduran binlerce çocuk, bu rekor denemesiyle dünyaya çevre bize emanet mesajı verdiler.

 

 

 

 

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#Guinness Rekorlar Kitabı#Çevre#Çocuk

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