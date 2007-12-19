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10 bin 40 öğretmenin 160’ı müzikçi

10 bin 40 öğretmenin 160’ı müzikçi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 10 bin 40 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Bakan Hüseyin Çelik, düzenlenen törende, bu yıl için ataması planlanan 40 bin öğretmen sayısının aşıldığını söyledi. Atanan öğretmenlerden 160’ının müzik öğretmeni olduğu bildirildi.

İDDİALAR ASILSIZ Çelik, MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenen törende, basında müzik öğretmenleriyle ilgili haberlerin yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu haberlerin gerçekle ilgisi yoktur. Bugün sistemde 6 bin küsur müzik öğretmeni çalışmaktadır. Bunun 2 bin 140’ı bizim hükümetimiz döneminde atanmıştır. Söylediğiniz şeyin gerçekle ilgisi yoksa herhangi bir davayla muhatap olduğunuz zaman bundan da sıkıntı duymamalısınız."
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