10 adımda tercih listesi nasıl oluşturulur?

İşte adım adım tercih yapma formulü:

1- MEB’in internet sitesinden e-okula girin. Bu sayfada sınav (TEOG-PYBS) ve nakil işlemlerinin altında 2015 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Kontenjan listeleri için tıklayın bölümünü uygulayın.

2- Karşınıza okul türlerine göre tercih tabloları gelecek. Tercih listenizde hangi okul türlerine yer vermek istiyorsanız o tabloları işaretleyin.

3- Tercih yapmak istediğiniz ‘’il’’ i seçiniz. Örneğin ‘İstanbul’.

4- İlçe’nin karşısındaki ‘tüm listeyi’ işaretleyin.

5- Türkiye geneli yüzdelik dilimine göre listele -1 ‘ seçiniz’ tıklayınız. Karşınıza gelecek ifade de ‘aralığında’ kısmını tıklayın.

6- Kendi yüzdelik diliminizi dikkate alarak (örneğin yüzde 7.48) bir aralık belirleyiniz. Örneğin 1.kutuya 4, ikinci kutuya 10 yazın ve ‘Listele’ yi tıklayın.

7- Karşınıza işaretlediğiniz okul türlerinden oluşan yüzdelik dilimine göre sıralı bir liste çıkacak.

8- Bu listede sizin girme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul yüzde 7.59 ‘luk dilimdeki Eyüp / Rami Atatürk Anadolu Lisesi’dir. Bu okulu tercih listenizin 15’inci okulu olarak belirleyin. Daha sonra yukarıya doğru okulun bulunduğu ilçeyi de gözeterek 14 okul seçiniz. Buna göre 14’üncü tercih Kağıthane Anadolu Lisesi (Almanca) yüzde 7.47’lik dilimde. Mesafe olarak gidemeyeceğiniz okulları aradan çıkararak yukarıya doğru birinci okula kadar okul seçmeye devam edin.

9- Şimdi de kendinizi garantiye almak için 15 okuldan geriye doğru aynı mantıkla 25’inci okula kadar okul seçmeye devam edin.

10- Oluşturduğunuz listedeki okullardan yüzdelik diliminize denk gelen okullardan 14.,15.,16.ve 17. okullar girme ihtimalinizin yüksek olduğu okullardır. Bu nedenle bu okulları mutlaka görerek tercih listenizde yer verin. Sonuç olarak sadece 10 okul için tercih listesi oluşturmanız istense idi de yerleştirme sonucunuz değişmezdi.





Özel okul için izleyeceğiniz yol

Çocuğunuzun özel okullarla ilgili puanlarını hesaplayabilmek için karne notlarından bir ve ikinci TEOG sınavındaki puanlarına bakmak gerekiyor. TEOG sınav puanlarının Türkçe 85-100, Matematik 80-75, Fen ve Teknoloji 85-85, İnkilap Tarihi 90-90, Yabancı Dil 100-95 olduğunu varsayalım.

Bu durumda Robert Koleji için 1000 üzerinden puanı 783, Fransızlar için 900 üzerinden 697.5, Alman Lisesi için 900 üzerinden 792.5, Üsküdar Amerikan Lisesi için 400 üzerinden 345 puan olacak.

Önce özel okul puanlarını hesaplayın. Eğer puanınız özel okulun ilan ettiği taban puandan daha yüksekse bu okula ön kayda başvurabilirsiniz. Ön kayıtlar sonucu sıranız gelmişse kesin kayıt yaptırabilirsiniz. Ancak bir özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenciler, merkezi tercih ve yerleştirmeye giremiyorlar. Kolejlerde kesin kayıtları 1 Temmuz çarşamba günü yapılacak. Ama bir özel okulun yedek listesindeyseniz perşembe kritik bir zaman. 2 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra yedek listede bulunanlar için önemli bir an. Çünkü, özel okullar kesin kayıtlarını tamamladıktan sonra yedek liste kayıtlarına başlıyor. Yedek listedeyseniz perşembe günü istediğiniz okulun bahçesinde çocuğunuzun isminin okunmasını bekleyin. Çünkü, okullar o sırada okulda olanın kesin kaydı yapıyor, olmayan şansını kaybedebilir.

TEOG ile ilgili soruları Milli Eğitim bürokratları ve Türkiye Özel Okullar Birliği uzmanları yanıtlıyor

egitim@hurriyet.com.tr

Nakil başvurusunda hangi okullar tercih edilebilir? Kaç tercih hakkı var? Kaç kere tercih yapılabilir?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda boş kontenjan şartı aranmaksızın resmi ortaöğretim kurumları için 3(üç) tercih yapabilecekler. 17-21 Ağustos 2015, 24-28 Ağustos 2015 ve 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvurusu olacak.

Herhangi bir özel okula kayıt yaptırmadım. 06-16 Temmuz tarihleri arası Anadolu Lisesi tercihinde bulundum ancak herhangi bir tercihime yerleşemezsem 17 Ağustos sonrası boş kontenjanı olan devlet ya da özel okullara başvurabilir miyim?

Yerleştirmeye esas nakil başvuru süreci aynı şekilde işleyecek, yerleştirmeye esas nakiller tüm okullar için geçerli.

Özel okullara bu tarihten sonra kayıt yaptırabileceksiniz.

Yerleştirildiğim devlet okulunu istemez bir özel okula geçmek istersem ne zaman kayıt yaptırabilirim? Bu nakil başvurusunu kayıtlı olduğum devlet okulundan mı yapacağım?

17 Ağustos 2015 tarihinden sonra devlet okulundan özel okullara geçiş yapılabilecek. Kayıtlı olduğunuz okuldan nakil başvurusu yapabilirsiniz.

Nakil döneminde bir özel okula kayıt yaptırırsam ve daha sonra puanım yeterse bir başka özel okula geçebilir miyim? (17 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında)

Evet, geçebilirsiniz.

Açık liseye kaydım yapıldıysa özel okula nakil yapabilir miyim?

Evet, yapılabilir.

Temel liselere kayıtlar da normal özel okullara benzer şekilde mi yapılacak.

Aynı şekilde olacak.

YARIN:Tercih ve nakillerle ilgili bilmeniz gerekenler

Genel müdürden ilginç savunma: Sınavda bir sorunun iptal edilmesi büyük başarı

TEMEL Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında, bu yıl bir sorunun hatalı bulunarak iptal edilmesi, soru hazırlama aşaması ve hazırlayanların uzmanlığını tartışılır hale getirdi.

Sorular üçlü denetimden geçerken, hatalı soruyu hazırlayanın bir daha komisyonda görev alamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, “Test geliştirme aşamasında deneme uygulaması yapamadığımız için tek bir sorunun iptal edilmesi aslında büyük başarı” görüşünü savunuyor.



Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da TEOG sınavlarında hatalı soru çıkması, puanların yeniden hesaplanması, soruların kimler tarafından hazırlandığı ve soruları hazırlayan kişilerin ne kadar uzman olduklarının tartışmaya açılmasına neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hürriyet’e, şunları söyledi:

100 ORTAOKUL BRANŞ ÖĞRETMENİ

“Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan yaklaşık 100 ortaokul branş öğretmeni soruları hazırladı. Alan öğretmenleri, üniversite akedemisyenlerinden ve MEB soru hazırlama ekibinden, soru hazırlama teknikleriyle ilgili bilgi aldı. Öğretmenlerimizin alanlarına göre hazırladığı sorular, Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görevli öğretmen grubumuz tarafından incelendi, gerekli düzeltmeler yapıldı ve çıkarılması gereken, hatalı olduğu kabul edilen sorular çıkarıldı.

4 KİŞİLİK AKADEMİK EKİP

Geriye kalan sorular ise her komisyonda 2 alan uzmanı, 1 ölçme değerlendirme, 1 tane de dil uzmanı olacak şekilde planlanan ve her test için 4 kişilik akademik ekip tarafından incelendi ve sorular hazır hale getirildi. Her test için sorulacak soruların 10 katı kadar soru hazırlandı ve içerik örneklemesine uygun bir eleme yapılarak sınavda çıkan sorular seçildi. Test geliştirme aşamasında soruların kimse tarafından görülmesini istemediğimiz için deneme uygulaması yapamıyoruz. Deneme yapma imkanımız olmadığı için hatalı ve iptal edilen soru durumları hep vardır. Deneme uygulaması olmadığı için hataları sıfıra indirmek mümkün değil. Bu nedenle bir sorunun iptal edilmesi aslında büyük başarı.

KOMİSYON DIŞI KALIYOR

Alan öğretmenlerimizin hazırladığı sorular, akademik komisyonun incelemesi de dahil olmak üzere birçok denetimden geçiyor. İlk aşamada alan öğretmeni tarafından hazırlanan soru, son aşamaya gelindiğinde aynı şekilde kalmıyor ancak, hatalı soruyu hazırlayan alan öğretmeni bir daha soru hazırlama komisyonunda yer alamıyor.

TÜRKÇE SORUSU İLE İLGİLİ KARARIN BİR HÜKMÜ KALMADI

Geçen yıl TEOG birinci dönem sınavında 2’si komisyon, 4’ü mahkeme tarafından 6 soru iptal edildi. Bu yıl ki Türkçe sorusu hakkında dava süreci devam ediyor. Yasa çıktı, mahkeme dava sonuçlarını 40 gün içinde açıklamak zorundaydı. Mahkeme kanunlara aykırı davrandı ve 7 ay geçmiş olmasına rağmen Türkçe sorusuyla ilgili henüz karar vermedi. Dava sonucu doğrultusunda atılacak adıma bakanlık karar verecek, ancak 7 ay gecikmiş bir kararın bence bir hükmü kalmadı. Öğrencileri mağdur ederek, puanları yeniden hesaplamak mantıklı değil.” ANKARA