10 adımda LGS rehberi

1) DOĞRU ÇALIŞMA PLANI YAPIN

LGS’de başarılı olmanın ilk yolu doğru bir çalışma programı oluşturmak ve bunu uygulamaktan geçiyor. Öğrencilerin eksik olduğu konuları belirleyerek hazırlanan programlar, netlerini artırmalarını sağlıyor. Kolay Kampüs platformuna üye olan öğrencilere de bu amaçla ilk olarak ücretsiz seviye tespit sınavı yapılıyor. Sınav sonuçlarına göre öğrencinin eksik olduğu konular hızlıca tespit ediliyor. Öğrenci bu veriler doğrultusunda kendine özel çalışma kılavuzuyla bir çalışma programı oluşturarak daha düzenli ve eksiklerini kapatmaya yönelik çalışabiliyor.

2) ÖZET NOTLARI ÇIKARIN

Öğrencinin konuyu çalıştıktan sonra hatırlayacağı şekilde notlar çıkarması bilginin zihinde kalıcı olmasını getirir. Bu notlar hem öğrenmeyi kolaylaştırır hem de konu tekrarları yaparken kolaylık sağlar.

3) KONULARI TEKRAR EDİN

Sınavda istenilen başarının sağlanması için konu tekrarları yaparak bilgiyi kalıcı hale getirmek de diğer önemli bir konu. Hızlı ve hatırlamaya yönelik yapılan tekrarlar, bilginin unutulmasını ve konuyu yeniden öğrenmek için harcanan zaman kaybını engelliyor. Konuları hızlıca tekrar edebilmesi için platformda yer alan genel tekrar videoları öğrencilere destek oluyor.

4) ÇÖZÜMLÜ SORULARDAN FAYDALANIN

Konu çalışmalarının ardından çözümlü sorular, konuyu hem pekiştiriyor hem de test çözümleri için ön hazırlık sağlıyor. Çözümlü sorulardan faydalanmak, öğrencilerin benzer soruları kendi başına çözebilmesi ve sınavdaki net sayısını artırmasına yol gösterir. Bunun için soru havuzunda öğrencilere destek olacak binlerce çözümlü soru yer alıyor.

5) DÜZENLİ SORU ÇÖZÜN

Sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin başarılı olabilmesi için düzenli olarak soru çözmesi gerekiyor. Öğrencilerin günlük çözecekleri soru sayılarını ve konularını önceden belirleyip uygulamaya geçmeleri, çalışma sistemlerini kolaylaştırır. Platformda yer alan 5 binin üzerinde soru ile öğrenciler sınava kadar bol bol soru çözüp pratik yapabilirler. Çözülemeyen sorular ise “Sıfır Hata” sisteminde birikiyor ve öğrencilerin eksik kaldıkları konuları görüp, onları tamamlamaya yönelik çalışmaya teşvik ediyor.

6) DÜZENLİ ANALİZ ÖNEMLİ

Haftalık ve aylık olarak çalışma programınızı ne derece uyguladığınızı kontrol etmek sizi daha disiplinli bir çalışmaya yönelik motive eder. Ayrıca kendinizi analiz etmeniz açıklarınızı bulup kapatabilmeniz için de önem taşıyor. Yeni nesil denemelere katılan öğrenciler kazanım bazlı, süre, sıra ve puan raporlu analizlerle durumunu takip edebiliyor. Birleştirilmiş deneme analizi bölümünden genel sınav performansını görerek sınav stratejinizi bu veriler ışığında şekillendirebiliyor.

7) SIK SIK KİTAP OKUYUN

LGS’de özellikle okuduğunu anlamaya yönelik sorulan yeni nesil soruları rahatça cevaplayabilmek için daha çok kitap okumak gerekiyor. Öğrencinin kitap okuması, okuma becerilerinin gelişmesine yol açar, bu sayede okuduğunu daha iyi anlayarak, sorulara hızlı ve doğru cevap vermesini sağlar.

8) ÇIKMIŞ SORULARI ÇÖZÜN

Çıkmış sınav sorularını çözmek, sınavda çıkabilecek soru tarzlarını görmek açısından önemlidir. Ayrıca öğrenci için çıkmış soruları çözebildiğini görmek, sınava dair özgüven geliştirmesini sağlar.

9) SINAV KAYGISINI KONTROL EDİN

Öğrencinin başarısını etkileyen faktörlerden biri sınava karşı olan tutumudur. Her öğrencinin başarma arzusu ile birlikte kaygı hissetmesi normaldir. Ancak kaygı duygusu beraberinde bazı fiziksel semptomlar gelişiyorsa ya da sınavı tamamlamayı zorlaştırıyorsa bir uzmandan destek almak gerekir. Rehberlik videoları, öğrenci ve velilere kaygıyla baş etme yöntemlerini gösterirken, sınava yönelik motivasyonu da arttıracak içerikler bulunuyor.

10) DENEME SINAVI YAPIN

Deneme sınavları gerçek sınavın provasıdır. Bu nedenle sonuçları ve analizleri yol gösterir. Böylece öğrenci eksiklerini görerek hangi konulara çalışması gerektiğini bilir. Platformda öğrencilerin gerçek sınavı tecrübe edebilmeleri için deneme paketleri yer alıyor. Online ya da hem online hem de basılı deneme kitapçığı olarak hazırlanan paketler, sınava sayılı günler kala, öğrencilerin sınav pratiğini ev ortamında deneyimlemelerini sağlıyor. LGS ile süre, kazanımlar ve soru niteliği açısından paralellik gösteren deneme sınavları, öğrencilerin zamanı doğru kullanabilmeleri açısından da fayda sağlıyor.

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