10,6 milyon tablet bilgisayar alınacak

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı yazılı açıklamada Fatih Projesi kapsamında 10,6 milyon adet tablet bilgisayar alınacağını bildirdi. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında 22 Kasım 2010’dan bu yana meslek liseleri hariç tüm lise türlerinin sınıflarına 85 bin adet akıllı tahta yerleştirildi. Bu okullar için altyapı ihaleleri tamamlandı. Öğrenci ve öğretmenlere 62 bin 800 adet tablet dağıtıldı. 81 ilde 110 adet uzaktan eğitim merkezi kuruldu.

Projenin hedefinin, kamunun alım gücü kullanılarak bilişim teknolojilerinin yerlileştirmesi ve teknoloji transferi olarak belirtilen açıklamada, 120 bin’in üzerinde öğretmene hizmetiçi eğitim verildiği belirtildi. 2013 bütçesi 1,4 milyar TL olan Fatih Projesi kapsamında 10,6 milyon adet tablet bilgisayar setinin alınacağı, şimdiye kadar ihalesi yapılan okulların dışında kalanlar için de ihale sürecinin başlatıldığı bildirildi. Ayrıca 350 bin adet etkileşimli tahta ihalesinin de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacağı duyuruldu.

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Öğrenciler edilgen olmaktan çıkacak

Fatih Projesinin hedefleri ve yapılan çalışmalar ise şöyle açıklandı:

“Bu Proje sayesinde ülkemizin bilgi işlem teknolojileri alanında bir üretim üssü haline gelmesi, yerlilik oranı yüksek bilgi işlem teknolojisi araçları üretilmesi ve tüm dünyaya ihraç edilmesi, başta eğitim sektörü olmak üzere tüm sektörlerde yazılım geliştirilmesi mümkün hale gelecek. Eğitimde Fatih Projesi 21’inci yüzyıl vatandaşlığı becerileri olarak tarif edilen teknoloji kullanımı, etkili iletişim, analitik düşünme, problem çözme, birlikte çalışma ve işbirliği gibi becerileri geliştirerek öğrencilerimizi edilgen olmaktan çıkaracak ve eğitimde fırsat eşitliğini geliştirecek. Bilgiye erişim kolaylaşacak ve projeyle daha önce okullarda yakalamaya çalıştığımız ‘okulda bilgisayar teknolojisi’ hedefinden ‘sınıfta, öğrenci ve öğretmenin elinde bilişim teknolojisi’ hedefi yakalanacak.”