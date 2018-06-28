10.00’dan sonra adaylar binaya alınmayacak

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Adaylara, sınava girecekleri binayı mutlaka önceden görmelerini öneren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, YKS bittikten sonra soruları internet sitelerinde yayınlayacaklarını açıkladı. Geçen yıl ‘15 dakika kuralı’ nedeniyle kapı önlerinde ağlayan öğrencilerin görüntüleri unutulmamışken, ÖSYM Başkanı adayları, “YKS’nin sabah oturumlarında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak. Adaylarımızın sınav binalarında YKS’nin başlama saatinden en az bir saat önce hazır bulunmasında büyük fayda var” diyerek uyardı.

- Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ile benzerlik gösterecek mi?

Üç örnek soru kitapçığı yayımladık. Temel Yeterlilik Testi (TYT) için YÖK yeni çerçeve çizdiğinden adaylara yardımcı olmak amacıyla örnek TYT soru kitapçığı hazırladık. Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi’nde İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerine Arapça ve Rusça da eklendi. Bunlardan sınava girecekler için de örnek soru kitapçıkları yayımladık. AYT’nin kapsamıyla geçen yıl yapılan LYS’ninki aynı olduğundan AYT için örnek soru kitapçığı yok. Önceki yıllarda yaptığımız sınavların tüm sorularını erişime açtık. Adaylar, internet sayfamızdan bu sorulara da erişebilir.

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Sınav giriş belgeleri açıklandı. Adaylar, YKS’ye girecekleri yeri öğrendiler. Onlara tavsiyeniz var mı?

- Sınav binalarını, bir belirsizlik yaşamamak için YKS’den en az bir gün önce mutlaka görsünler.

BİR SAAT ÖNCE SINAV YERİNDE OLUN

- Sınavlarda geç kalanlar oluyor. Adaylar nelere dikkat etsin?

YKS’nin sabah oturumlarında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak. Binalarında sınavın başlamasından en az bir saat önce hazır bulunmalarında büyük fayda var.

- Öğrencilerin sınava girerken yanlarında hangi belgeler olmalı?

İki belge mutlaka olmalı: Girecekleri oturuma ait ‘Sınav Giriş Belgesi’ ve geçerli kimlik belgesi. Kimlik belgesi olarak T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya süresi dolmamış pasaport olabilir. Kimlik belgesinde mutlaka fotoğraf olmalı. Birden fazla oturuma katılacaklara her oturum için ayrı bir Sınava Giriş Belgesi düzenliyoruz, dolayısıyla ilgili oturuma ait belgeleri yanlarında olmalı.

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- Engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olanlara iletişimi kesilmiş özel salonlar hazırlıyorsunuz. Önceki yıllarda bu salonlar bildiğim kadarıyla 14 ilde vardı. Bu yıl durum nedir?

2018’de bu konuya özel olarak eğildik. Artık 81 ilde bu hizmeti verebiliyoruz, kendi illerinde sınava girebiliyorlar. ÖSYM olarak amacımız herkes için her yerde olmak.

SORULARI YAYIMLAYACAĞIZ

- Sınav bir hafta ertelenmişti. Sonuçların açıklanmasında değişiklik var mı?

Yok, 31 Temmuz’da sonuçları açıklayacağız.

Soruları yayımlayacak mısınız?

- Evet. Sınav bittikten sonra internet sitemizden tamamını vereceğiz.

Kılavuz ne zaman açıklanacak?

- Kontenjan kılavuzu, 3 Temmuz’da yayımlanacak.

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GEÇEN YIL 1.915 SINAV KOPYA NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

- Sınava getirilmemesi gereken eşyalar bulunuyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda yasak olmasa da saatiyle, kendi kalemiyle sınava girenlerin olduğu hem basına hem de sosyal medyaya konu oldu. Adayların havalimanına alınırcasına sıkı biçimde aranarak girdiği okullar da vardı. Bu konuda denge oluşturmak ve tüm sınav merkezlerinde aynı biçimde uygulama yapılması için ÖSYM nasıl bir planlama yaptı?

Bütün sınav binalarında ve salonlarda aynı kuralları uyguluyoruz. Tüm sınav binalarımızda kameralar bulunuyor. Kameralar ve sınav salon tutanakları, sınavdan sonra inceleniyor, yasaklı madde kullanımı ve sınav kural ihlali olduğunda adayın sınavı geçersiz sayılıyor. Örneğin, 2017’deki üniversiteye giriş sınavında toplam 1.915 adayın sınavı bu nedenlerle iptal edildi. Adaylarımızın mağdur olmamaları için sınav kılavuzunu dikkatle okumalarında ve kurallara uymalarında fayda var.

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PUAN HESAPLAMADA DEĞİŞİKLİK YAPTIK

TYT’de ağırlıklı puanın hesaplanabilmesi için Türkçe ve Temel Matematik testlerinin her ikisinden de adayın en az 0.5 ham puana sahip olma koşulu vardı. Bu koşul, Türkçe veya Temel Matematik testlerinin birisinden en az 0.5 ham puana sahip olma şeklinde değiştirildi. AYT’de de ağırlık ham puanlarının hesaplanabilmesi için ilgili her iki testten en az 0.5 ham puan alma koşulu, ilgili iki testin birisinden en az 0.5 ham puan alma şeklinde oldu.