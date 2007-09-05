1 yılda 36 üniversite açılmaz

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YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Erdoğan Teziç, hükümetin yeni üniversiteler kurarken YÖK ile temas kurmamasından şikayet ederek, “Hiçbir ülkede 1 yıl gibi kısa sürede 36 üniversite açılmaz. Biz siyasi iradenin sürpriz kararlarıyla karşı karşıya kalmamalıydık“ diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof.Dr. Teziç, Ankara’dan İstanbul’a geçerken Bolu’daki Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne (AİBÜ) uğrayarak, Rektör Prof.Dr. Atilla Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Rektör Kılıç ile makamında yaklaşık 1 saat görüşen Prof.Dr. Teziç, rektörlük çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

GÜL’ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI

Abdullah Gül’ün 11’nci Cumhurbaşkanı seçilmesi ile ilgili soruya, “Seçildi bitti, tamam” diyerek cevap veren Prof.Dr. Teziç, yeni hazırlanan Anayasa taslağındaki üniversitelere türbansız girişin önünün açılmasını ön gören maddeyle ilgili soruya ise, “Ben görmedim. Metni elime geçirirsem, görürsem, hatta sizin elinizde yazılı bir metin varsa, verin ben yorumlayayım” diye cevap verdi.

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BİLİMDE TASARRUF OLMAMALI

2007-2008 Akademik yılı öncesinde öğretim üyesi açığı konusunu da değerlendiren Prof.Dr. Teziç şöyle konuştu:

“Bizim öğretim üyesi yetiştirmek asli görevlerimizin başında geliyor. Burada eksiklik olmaması için her türlü önlemi almamız lazım. Yalnız şunu da hatırlatmam lazım; Öğretim üyesi yetiştirmemizin kaynağı araştırma görevlisi kadroları. Burada son 4 yıldır eksilen sayılarla bize kadrolar verildi, bu genç elemanları yetiştirme konusunda. Bugün 4 yılı geride bıraktığımız zaman, artan sayılardaki eksilmeler yaklaşık 7-8 bin civarında yardımcı doçent olabileceklerden mahrum kaldık. Yeni açılan üniversitelerle, yetiştirmekten mahrum kaldığımız kadroları da düşünürseniz, bu gediği, açığı gidermek önümüzdeki yıllarda da hükümetin düşünmesi gereken bir husus. Burada biraz daha gayretli, burada tasarruf yapmaksızın, çünkü bilimde, eğitimde, öğretim üyesi konusunda, kadrolar konusunda tasarruf olmamalı. Buna biraz daha özen gösterirse mevcut 60’ncı hükümet, bu üniversiteleri de, herkesi de memnun edecektir.”

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HİÇ BİR ÜLKEDE 1 YILDA 36 ÜNİVERSİTE AÇILMAZ

Öğretim üyesi açığı konusunda rakamsal bilgilerin içinde boğulmanın yararının olmadığını, ancak bu konuda açıklarının olduğunun altını çizen Prof.Dr. Teziç şöyle devam etti:

“Üniversiteler şu aşamada yeniden kurulmadı. Bölünerek üniversiteler çoğaldı ve mevcut eksiklikler ne idiyse aynen devam ediyor. Bunlara yenilerinin eklenmesi daha önceden alınması gereken tedbirlerle olabilirdi. Hiçbir ülkede bir yıl gibi kısa sürede 36 üniversite açılmaz. Burada acelecilik ne kadar yararlı olacak onu bilemiyorum. Ancak üniversitelerin açılmasında hayli gayret sarfertmek lazım. Türkiye’nin üniversitelere ihtiyacı var. Var ama, üniversiteler açılmadan önce bizle, YÖK’le sürekli temas kurulup, nerelerde, nasıl, ne miktarda açılabiceği önceden tespit edilmeliydi. Biz siyasi iradenin sürpriz kararlarıyla karşı karşıya kalmamalıydık. Bizim sıkıntımız odur. Altyapı olsun, öğretim üyesi açısından olsun, buralarda daima bir dirsek temasının, işbirliğinin sağlanmasında isabet vardır. Yetiştirmek istediğimiz bizim çocuklarımız. Türk çocukları her hangi bir eksiklik duymadan, üniversite alanında kendilerini daha üst mertebelere getirecek sağlam zeminden gelmeli. Bugün artık Avrupa’da üniversite alanı diye bir alandan söz ediliyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri başka ülkelere gidip bir süre okuyup geliyorlar. Bu alanda Türk üniversiteleri bir eksiklik duymamalı.”

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Prof.Dr. Teziç, daha sonra AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Atilla Kılıç ile birlikte İzzet Baysal Kampüsü’nü gezdi. Kampüs içinde bulunan ve devlet sanatçısı heykeltıraş Metin Yurdanur’un yaptığı Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin ünlü devlet adamları ve sanatçıların heykellerini inceleyen Prof.Dr. Teziç, üniversiteyle ilgili de Prof.Dr. Kılıç’tan bilgi aldı. Prof.Dr. Teziç, gezi sırasında gazetecilere gençliğinde voleybolcu olduğunu, Galatasaray’da ve milli takımda forma giydiğini de anlattı. Prof.Dr. Teziç, gezinin ardından üniversiteden ayrıldı.