1 yıl sonra tıpta ilk ders

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020’de üniversiteler yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçmişti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) şubat ayında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla, seyreltilmiş gruplar halinde üniversitelerin uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim verebileceklerini açıklamıştı. YÖK’ün bu kararından sonra üniversiteler uygulamalı derslerde yüz yüze eğitime başladı. Dersbaşı yapan üniversitelerden birisi de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi oldu.

HEYECAN VERİCİ

Üç bin öğrencisi olan İstanbul Tıp Fakültesi, 4 ve 5. sınıflara bu hafta seyreltilmiş guruplar halinde uygulama dersleri vermeye başladı. Bu derslerden biri de Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda yapıldı. Normalde 50 kişiyle işlenen derste sadece 16 öğrenci vardı. Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ekrem Bilal Karaayvaz ilk ders için, “Pandemiden önce en az 50 öğrenciyle ders işliyorduk. Şu anda sınıfta 16 kişi var. Derslerde herkes maske takıyor. Bir yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze ders veriyorum. Tekrar öğrencilerle bir araya gelmek heyecan verici” dedi.

‘OKULUN DEĞERİNİ ANLADIK’





Okulun bahçesinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret gideren öğrenciler, “Eskiden okulda sıkıcı olan bazı şeylerin ne kadar değerli olduğunu anladık. Tekrar okula döndüğümüz için çok mutluyuz” dedi.

ÖĞRENCİLER AŞILANDI

Yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerin de aşı olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayraktar şunları söyledi: “Uygulamalı eğitimleri küçük gruplar halinde klinik, servis, ameliyathane ve laboratuvarlarda işliyoruz. Derslerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Öğrenciler hiçbir şekilde koronavirüs hastalarıyla temas etmiyor. Öğrencilerimizin geri gelmesi bizi mutlu etti. Onların varlığı bize güç veriyor.”

Öğrenciler, yemeklerini kapalı paketler halinde alıp yedi.