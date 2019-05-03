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1 yaşındaki kızıyla mezun oldu

#Mezuniyet#Mezuniyet Töreni#Namık Kemal Üniversitesi
1 yaşındaki kızıyla mezun oldu

NKÜ, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4 bin 500 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Alman dili ve edebiyatı bölümünden mezun olan Kibar Ünal, törene bir yaşındaki kızı Evra ile katıldı.

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Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet törenine öğrenciler, aileleri, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri katıldı. 4 bin 500 öğrenci, keplerini fırlatarak mezun oldu.

‘EVRA’DAN SONRA NOTLARIM YÜKSELDİ’
NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan Kibar Ünal, kızı Erva ile mezuniyet kıyafeti giyerek törene katıldı. Mezuniyet töreninde anne ve minik kızı diğer öğrencilerin de ilgi odağı oldu. Üniversite okurken dünyaya gelen bebeğiyle mezun olmanın heyecanını yaşadığını belirten Kibar Ünal, "Hazırlık döneminde evlendim. Daha sonra Erasmus’la Almanya’ya gidip geldim. Almanya’dan geldikten sonra da bir kızımız oldu. Bu sene de mezun oldum. Kızımla beraber mezuniyete katıldım çok güzel bir duygu bu. Bebek olduğunda çok endişeliydim, okul ikisi bir arada gitmez diyordum. Kızım olduğu dönemde, normal dönemden daha yüksek notlar aldım. Kızım bereketiyle geldi. Evra doğduktan sonra hep yüksek not aldım" dedi.

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#Mezuniyet#Mezuniyet Töreni#Namık Kemal Üniversitesi

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