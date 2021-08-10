1 Yarım Altın Kaç Gram? Yarım Altın Kaç Gramdır?

Tam altın gramı en büyük olan altındır. Daha sonra gramı büyük olan altın yarım altındır ve sonrasında çeyrek altın, gram altın olarak devam etmektedir.

1 Yarım Altın Kaç Gramdır?

Altınlar gramlarına yani ayarlarına göre sıralanmaktadır ve bu sıralamaya göre fiyat değişikliği olmaktadır. Ayrıca altının içine eklenen metaller altının ayarını düşürür. Altın ayarları 22 ve 24 tür. Yarım altın 22 ayardır ve 3,50 gramdır. Yarım altının saf yani has altın ağırlığı ise 3,21 gramdır.