1. Uluslararası TÜBİTAK İHA Yarışması başladı

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Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) ev sahipliğindeki yarışmaya katılması beklenen yerli ve yabancı 101 takım, tasarladıkları İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) dereceye girebilmesi için mücadele edecek.

İnsansız sabit ve döner kanatlı hava araçlarının geliştirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanan yarışmaya katılan takımlar, çarşamba günü başlayacak yarışlara deneme uçuşlarıyla hazırlanıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Toplum Daire Başkanlığı Bilim Toplum Programları Müdürü Mustafa Orhan, yarışma kapsamında bazı takımların deneme uçuşu yaptığını belirtti.

Yarışların çarşamba günü başlayacağını söyleyen Orhan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz ülkemizde olağanüstü hal var ve pek çok yerde İHA uçuş yasağı var. Bazı takımlar kendi kapalı alanlarında kampüslerinde deneme uçuşlarını yaptılar, bazı takımların ise bu fırsatı yok. Biz fırsat eşitliği tanımak için ilk 2 gün burası için uçuş izni aldık. Ve şöyle bir alan koyduk sitemize, uçuş fırsatı bulamayan takımlar pazartesi gününden gelebilirler. Takımlar 2 gün boyunca araçlarını uçuşa hazır hale getirecekler. Çarşamba günü bütün takımlar GTÜ'ye gelecek. Aletlerin ağırlıklarını ölçeceğiz ve yarışla başlayacak. Pazar günü sıralamalar yapılacak ve ödül töreni olacak."

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Orhan, ayrıca yarışmaya katılmaya hak kazanan takımların 95'inin Türkiye'den, 6'sının ise yurt dışından olduğunu belirtti.