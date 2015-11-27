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1 soru çok yanıt

1 soru çok yanıt

Ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri için düzenlenen ve iki gün süren birinci dönem TEOG maratonu sona erdi. Fen testi A kitapçığındaki 13’üncü soru, birden fazla cevabı olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edildi. Aynı kitapçıktaki 16’ncı sorunun ise hatalı olduğu ileri sürüldü.

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Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında düzenlenen ortak sınavlarda öğrenciler çarşamba günü Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi oturumlarına katıldı. Dün de fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavları yapıldı. 1 milyon 170 bin 582 öğrenci her gün 3’er dersten sınava girdi. Sınavlara katılamayan ve geçerli mazereti olan öğrenciler, 12-13 Aralık’ta düzenlenen mazeret sınavlarına alınacak. Sınavlara giremeyen öğrencilerin mazeretlerini okul müdürlüklerine beş takvim günü içerisinde bildirmeleri gerekiyor. Sonuçlar ise ocakta açıklanacak.

BİR SORU DAHA HATALI İDDİASI

TEOG’un ardından soruları yorumlayan uzmanlar, özellikle Türkçe ve matematikte 6 ve 7’nci sınıf bilgilerinin önemli olduğunu vurguladılar. Bilfen Ortaokulları, Bahçeşehir Koleji ve Oğuzkaan Koleji uzmanlarının, dün yapılan fen ve teknoloji testi A kitapçığı 13’üncü sorusunun hatalı olduğu iddiası üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı inceleme sonrasında soruyu iptal etti. Bu soru, tüm öğrenciler için doğru yanıtlanmış kabul edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin, sorunun iptal gerekçesiyle ilgili Hürriyet’e, “İstisnai durumlarda anahtarlanmış cevaptan başka bir seçenek de doğru olabilirdi. Bu sebeple öğrencileri mağdur etmemek amacıyla soruyu iptal ettik” açıklamasında bulundu. Oğuzkaan Koleji uzmanlarına göre bu testteki 16’ncı soru da bilgi eksikliği olduğu için hatalı. Bir uzman, “16’ncı soruda şekildeki terazinin eşit kollu terazi olduğunun belirtilmesi gerekiyordu. Soruyu çözemeyenler itiraz edebilir” dedi.

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Tehcir sorusu tartışma yarattı

İnkılap tarihi ve Atatürkçülük testinde, Suriye’ye göç ettirilen Ermeniler için çıkarılan Tehcir Kanunu’yla ilgili soru tartışma yarattı. Sınavda A kitapçığındaki 10’uncu soruyla ilgili uzmanların tepkileri ise şöyle:

- Veli Demir (Eğitim-İş Genel Başkanı): Ermenilerle ilgili soruda hassas bir dil kullanılmamış. O dönemde hoş olmayan olaylar yaşandı ancak herkesi kucaklayacak bir dil kullanılması gerekiyordu. Barışçıl bir dil olmalıydı. Sanki Anadolu’da bir kompleks varmış gibi bir içerik söz konusu.

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- Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü (İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi): Bu soruda yer alan ifade ile Türkiye’nin kendi tezi soruya yansıtılıyor. Soruda yanlış yanıt söz konusu değil. Ama tarihçiler arasında bu konuda farklı görüşler ve eleştiriler var. Yani, Ermeni soykırımı olmadığını savunan tarihçilerin görüşü soruya yansıtılmış.

- Kamuran Karaca (Eğitim-Sen Genel Başkanı): Soru yaş seviyesine uygun değil. Bu yaştaki çocukların bunları anlama imkânı yok.

- Cansel Güven (Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı): Çocuklarımızı tartışmaya açık yetiştirmeliyiz. Dünyada  böyle tezler var. Bir sınavda bunları seçenekler arasına koymak bizim çağdaşlığımızı gösterir. Abartmaya gerek yok. Keşke birçok farklı görüş öğrencilerin önüne koyulsa ve doğruyu yanlış arasından seçebilseler, bundan kormasak.

 

 

 

 

 

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