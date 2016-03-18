'1 soru 2 doğru'

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ÜNİVERSİTE giriş sınavının, birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’yla (YGS) ilgili hatalı soru iddialarına bir yenisi eklendi. Türkçe’de 12’nci sorunun iki doğru yanıtının olduğunu iddia eden uzmanlar, sorunun iptal edilmesi gerektiğini savunuyor. ÖSYM, itiraz edilen sorularla ilgili yaptığı incelemelerin devam ettiğini belirttiği açıklamada, “Tüm adaylarımız müsterih olsun” dedi.



Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nurdan Nur Keleş’in hatalı olduğuna dikkat çektiği soruları, Bilfen ve Nesibe Aydın okullarının Türkçe zümreleri yorumladı. Keleş, soruyla ilgili şu açıklamada bulundu:



‘B VE D ŞIKLARI DOĞRU’

“‘Hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır?’ sorusunda bizden istenen numaralı tümcelerin yükleminin ad mı, eylem mi olduğuna bakmamızdır. Tümcelerin yüklemlerini bu açıdan incelediğimizde; 1’inci, 3’üncü ve 5’inci tümcelerin yüklemi eylemdir (görün-, sor-, atıl-). 2’nci ve 3’üncü tümcelerin yüklemi ise addır (perişandır, karşılık gelmektedir). Doğru yanıta baktığımızda görünen o ki ÖSYM, 4’üncü tümcenin yüklemini ad saymamıştır. Oysa ‘gelmektedir’ sözcüğü, ad-eylem (mastar) eki alarak (gel-mek) adlaşmış bir sözcüktür. Daha sonra ad durum eki ‘-de’yi alabilmiş olması da adlaşmış olmasındandır (gel-mek-te). Son olarak da bu sözcük, ek-eylemin geniş zaman eki ‘-dir’i alarak (gel-mek-te-dir) yüklem olmuştur. Sonuçta, ‘B’ ve ‘D’ şıkları olmak üzere iki doğru yanıt vardır.”



Öğretmen Keleş’in soruyla ilgili iddiasını uzmanlar yorumladı.



-Nesibe Aydın Okulları Türkçe Zümresi: Parçanın IV nolu cümlesinde ‘...gelmektedir.’ sözcüğü eylemsi kabul edilmekte olup, ‘-mekte’ eki anlamca şimdiki zaman anlamı verir, ancak yapıca şimdiki zaman eki değildir. Bu sözcük fiil değil isim sayılmaktadır. Soruda iki tane isim, üç tane fiil vardır. Dolayısıyla, B (II) ve D (IV) doğru yanıtlar olup iki doğru seçenek olması nedeniyle soru hatalıdır.



-Zerrin Bayır (Bilfen Liseleri Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı): Soru, öğrencinin yüklemin türü bakımından cümleleri ayırt edebilme bilgisini ölçmek için hazırlanmış. Soruyu oluşturan paragrafın 4’üncü cümlesinin yüklemi olan ‘gelmektedir’ sözcüğünün aldığı ‘-mekte’ eki şimdiki zaman eki ‘-yor’un anlamını karşılar, ancak sözcük tür olarak isim-fiildir. Soru bu anlamsal ve yapısal durum nedeniyle öğrencilerin genelinde bir kafa karışıklığına neden olmuş ve öğrencileri zorlamıştır.



SAYI 7 OLDU

YGS’nin ardından uzmanlar, Türkçe’de 28’inci ve fizik testinde 7 ve 9’uncu, coğrafyada 21’inci, matematikte 15’inci ve 30’uncu soruların hatalı olduğunu iddia etmişti. Türkçe’nin 12’nci sorusu ile birlikte hatalı olduğu savunulan soru sayısı 7’ye çıktı.



ÖSYM AÇIKLAMA YAPTI

ÖSYM’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, soru itirazlarının incelendiği vurgulanarak şöyle denildi: “ÖSYM her sınav sonrasında olduğu gibi yaptığı teknik analizler veya sorulara ilişkin itirazları bağımsız bilim heyetleri/kurulları marifetiyle titizlikle inceliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasından önce soru itirazı incelemeleri tamamlanacak ve sonuçlar, YGS puanlarının açıklanması ile eş zamanlı olarak internet sayfamızdan adaylara duyurulacak. Tüm adaylarımız bu konuda müsterih olsun. 2016 YGS sonuçları 25 Mart tarihinde açıklanacak.”



YÜKLEM FARKI

HATALI denilen soru şöyle:

I) Çiğdemlerden sonra gök rengindeki elbisesiyle yeni açmış sümbül görünür. (II) Gözleri yaşlı, saçları dağınık ve hâli perişandır. (III) Güzel kokusundan sarhoşa dönen şair, ona bu gönül okşayıcı kokuyu nereden, hangi aktardan aldığını sorar. (IV) Sümbülün verdiği cevap çiğdemin cevabına karşılık gelmektedir. (V) Önceleri ezel bağında henüz açılmadık bir gonca olan ve güzel kokusunu sevgilinin rüzgârından alan sümbül, bu bahar ülkesinden hicran sahiline atılmıştır.



Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, yüklemin türü bakımından ötekilerden farklıdır?



A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.



ÖSYM’ye göre doğru yanıt, B.



