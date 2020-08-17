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1. SINIF
Haber Giriş: 17.08.2020 - 01:02 | Son Güncelleme:

1. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler konu anlatımı

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1. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler konu anlatımı
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Anlamları birbirine karşıt olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bu kelimeler cümle içerisinde genellikle sıfat olarak kullanılır. Ancak zarf olarak kullanılan zıt anlamlı kelimeler de mevcuttur. 1. sınıflar için zıt anlamlı kelimeler konusunu örneklerle anlattık.

 

 Türkçede çok fazla zıt anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler özne ve nesneler arasındaki farkı belirtmek için sıklıkla kullanılır.

 Zıt Anlamlı Kelimeler

 Örnekler:

 Zayıf - Şişman

 Yakın - Uzak

 İyi - Kötü

 Güzel - Çirkin

 Sıcak - Soğuk

 Temiz - Pis

 Kolay - Zor

 İnce - Kalın

 Küçük - Büyük

 Boş - Dolu

 Kibar - Kaba

 Aşağı - Yukarı

 Korkak - Cesur

 Çekici - İtici

 Giriş - Çıkış

 Alt - Üst

 İleri - Geri

 Parlak - Mat

 Zıt Anlamlı Kelimelerin Cümle İçerisinde Kullanımı

 Örnekler:

 1- Ahmet son derece kibar bir çocuk.

 2- Kaba davranışlar sergilemekten vazgeçmeli.

 3- Kumsalda çoğunlukla genç insanlar vardı.

 4- Huzur evindeki yaşlı insanları sık sık ziyaret etmeliyiz.

 Not-1- Bazı zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanıldığında ikileme olur. İkilemeler kalıp halinde olup ayrı yazılır.

 Örnekler:

 1- Hakkımda ileri geri konuşması beni çok üzdü.

 2- Onunla acı tatlı 40 yıl geçirdik.

 3- Başına neler geldiğini az çok tahmin edebiliyorum.

 4- İyi kötü bir yılı geride bıraktık.

 5- Aşağı yukarı tüm sorulara cevap verdim.

 6- Onunla er geç bir yerde karşılaşacağız.

 7- Ali gece gündüz demeden var gücüyle çalıştı.

 8- Karadeniz bölgesine yaz kış yağmur yağar.

 9- Bu dersi soru cevap şeklinde işledik.

 Not-2- Zıt anlamlı kelimelerden oluşan bazı kelimeler kaynaşmıştır. Bu nedenle birleşik yazılırlar.

 Örnekler:

 1- Hayatının son iki yılı gelgitlerle dolu.

 2- Onun ani gidişi hepimiz altüst etti.

 3- Öteberi almak için pazara gideceğiz.

 Not-3- Zıt anlamlı kelimelerden biri başka bir kelime ile bir araya gelerek ikileme olabilir. Bu ikilemeler anlamı pekiştirmek ve vurgulamak için kullanılır.

 Örnekler:

 1- Hasta olduğu için okula zar zor gitti.

 2- Evrakları güç bela yetiştirebildim.

 Not-4-  Zıt anlamlı kelimeler cümle içerisindeki özne ve nesneleri niteliyorsa sıfat görevindedir. Sıfat görevindeki zıt anlamlı sözcükler özne ve nesneye Nasıl sorusu sorularak bulunabilir.

 Örnekler:

 1- Doğum günü için ona büyük bir sürpriz hazırlıyorum. / Nasıl bir sürpriz? / Büyük bir sürpriz.

 2- Odası için küçük bir kitaplık yaptırdı. / Nasıl bir kitaplık? Küçük bir kitaplık.

 Not -5- Zıt anlamlı sözcükler cümle içerisindeki yüklemi niteliyorsa zarf görevindedir. Yüklemin nasıl yapıldığını belirtmek için kullanılır. Zarf görevindeki zıt anlamlı sözcükler genelde ek alır.

 Örnekler:

 1- Dersi anladığı için ödevlerini kolayca yaptı.

 2- Bu havuz problemini zorlukla çözdüm.

 3- Sınavım çok iyi geçti.

 4- Güne oldukça kötü başladım.

 5- Gözlük takmadığımda her şeyi bulanık görüyorum.

 6- Şimdi her şeyi çok daha net anlıyorum.

 Not -6- Olumlu - olumsuz kelimeler zıt anlamlı sözcükler değildir.

 Vefalı - Vefasız

 Kaliteli - Kalitesiz

 Manalı - Manasız

 Bakımlı - Bakımsız

 Düzenli - Düzensiz

 Not -7- Zıt anlamlı kelimeler aynı cümle içerisinde kullanılabilir. İkilemelerden farkı cümle içerisinde yan yana değil farklı yerlerde kullanılmasıdır.

Örnekler:

 1- Bu makine hem sıcak hem de soğuk kahve yapabiliyor.

 2- Bana bir yakın bir uzak davranması hiç hoşuma gitmiyor.

 3- Bardağa boş değil dolu tarafından bakmalısın.

 4- Açın halinden tok anlamaz.

 Not -8- Zıt anlamlı sözcükler cümlenin sonunda kullanıldığında yüklem olur.

 Örnekler:

 1- Sınavdaki soruların bazıları çok zordu.

 2- Bu problemi çözmek onun için çok kolaydı.

 

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