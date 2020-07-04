Pek çok kitap ve farklı romanların mutlaka başlıkları bulunur. Bir kitap okumak istendiğinde önce üzerindeki resme ve sonra da başlığa bakılır. Eğer başlık ilgi çekiyor ise o zaman kitap merak edilir ve okunur. Yani burada söylenmek istenen bir hikayenin veya romanın konusu başlığı ile aynı durumu anlatır. Bu sebepten dolayı herhangi bir konuya uygun başlık belirlerken öncelikle konuda ne anlatıldı idrak edilmelidir.

1. Sınıf Türkçe Konuya Uygun Başlık Belirleme Konu Anlatımı

1. Sınıf Türkçe konuya uygun başlık belirleme konusunda, herhangi bir hikaye üzerinden ele alınması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Öncelikle verilen hikaye örneğin içinde hangi kahramanlar bulunuyor bakılır. Daha sonra kahramanlar etrafında dönen olaylar öne çıkarılır. Bu doğrultuda mesela kahramanın ismi ile beraber hikayeye uygun bir başlık bulunabilir. Şimdi bunu bir örnekle açıklamak gerekirse öğrenciler konuyu çok daha iyi anlayabilir:

‘’Ali çok sevdiği köpeğini kaybetmişti. Büyük bir üzüntü duyuyordu. Babasına söyledi ve onunla beraber gazeteye ilan verdiler. Daha sonra kısa süre içerisinde ilan sayesinde Ali köpeğine kavuştu.’’

Yukarıda söylendiği gibi şimdi bu hikaye bakıldığı zaman, hangi kahramanlar bulunuyor öncelikle ele alalım. Kahramanlardan biri Ali diğeri babası ve Ali'nin köpeğidir. Peki, hikayede ne oluyor? Ali'nin köpeği kayboluyor. O yüzden bu kriterler ele alınarak farklı ve uygun başlıklar elde etmek mümkün. Bunlar neler olabilir?

‘’ Ali'nin köpeği?’’

‘’Ali ve çok sevdiği köpeği?’’

‘’Ali ve babasının macerası.’’

Görüldüğü gibi verilen örnekler üzerinden de bakılarak farklı başlıklar uygun şekilde ele alınabilir. Ele alınan her hikayeye bağlı olarak değişik başlıklar ortaya çıkarmak mümkün. Şimdi bir başka hikaye üzerinden örnek verelim.

‘’Cansu ve kardeşi televizyonda farklı programlar seyretmek istiyordu. Ancak evlerinde bir tane televizyon vardı. O yüzden küçük bir kavgaya girdiler. Anneleri ise her gün sırasıyla programı seyretmelerini söyledi. Ancak Cansu ve kardeşi bunu da kabul etmeyince kavga bir türlü sona ermedi.’’

Yine burada kahramanlar Cansu ve kardeşiyle birlikte anne olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda televizyon yine kahramanlar arasındadır. Peki, olay nedir? Olay ise izlenecek bir televizyon programı kavgasıdır. Burada verilecek başlıklar şunlar olabilir.

‘’Televizyon kavgası.’’

‘’ Cansu ve kardeşinin televizyon kavgası.’’

‘’Can sıkan televizyon.’’