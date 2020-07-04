1. Sınıf Türkçe Hece ve Kelime Konu Anlatımı

Her kelime farklı hecelerden oluşmakta ve bu heceler bir araya gelerek sözcüklerin kullanılmasına olanak tanımaktadır. Hece bilgisini iyi anlayabilmek için öncelikle hecenin ne oldu öğrencilere iyi şekilde anlatılmalıdır. Aynı zamanda farklı örnekler üzerinde bu konu kolayca öğretilebilir.

Sınıf Türkçe Hece ve Kelime Konu Anlatımı

Önce hece ne demek bununla başlayalım. Ağzımızdan bir hareket ile çıkan seslere, ‘hece,’ diyoruz. Bu konuda ünlü harflerin tamamı ile tek sesli heceler oluşmaktadır. Aynı zamanda heceler en az 1 ve en çok ise 4 harf üzerinden oluşur. Harflerin bir araya gelmesi ile birden fazla hece oluşumu ortaya çıkabilmektedir. Kelimeler üzerinden heceleme belli bir kalıp üzerinden ele alınır. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım:

‘’Öğretmen’’

Şimdi bu kelimenin kaç harften oluştuğunu bulalım. Özellikle bu sözcüğü dile getirirken ağzımız kaç defa hareket ediyor?

‘’Öğ - ret - men’’

Görüldüğü üzere bu kelimeyi söylerken ağzımız 3 defa hareket etti. Yani Öğretmen kelimesinin 3 heceden oluştuğunu söyleyebiliriz. Peki, tek heceli sözcükler nedir? Şimdi buna bir örnek vererek daha iyi anlayalım.

‘’Gül’’

Bu kelimeyi söylerken ağzımız bir kere hareket ediyor. Yani bu kelime ağzımızdan tek seferde çıktığından dolayı, ‘gül’ kelimesi tek heceli bir sözcüktür. Bu şekilde daha birçok farklı kelime kullanılarak kaç hece olduğu kolayca anlaşılabilir.

Hece bilgisi öğrencilere anlatılırken bazı püf noktaları bulunmaktadır. Bu püf noktaları öğrenerek hece bilgisini daha kolay şekilde idrak etmek mümkündür. Mesela bir kelimede kaç hece olduğunu anlamak adına, ünlü harf sayısına bakabiliriz. Zira herhangi bir sözcükte ünlü harf sayısı kadar hece bulunur.

Okul = ‘’O - kul’’ Görüldüğü üzere bu kelime içerisinde iki tane sesli harf vardır ve aynı şekilde iki hece bulunur.

Bir başka örnek vermek gerekirse:

Televizyon = ‘’Te- le - viz - yon’’ İşte aynı şekilde bu kelime içerisinde de 4 tane sesli harf yer alır. Bakıldığı zaman 4 tane de hece bulunduğu görülüyor.

Bu şekilde öğrenciler için daha pek çok değişik kelime üzerinden hece bilgisi etkin şekilde ve kolayca anlatılabilir. Hem kolay bir konu olması ile beraber hem de öğrencilerin mutlaka öğrenmesi gereken önemli Türkçe bilgileri içerisinde yer almaktadır.