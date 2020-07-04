Tablo üzerinden ele alınan 1. Sınıf matematik veri toplama ve değerlendirme konu anlatımı, belli bir grup içerisindeki bulunan toplam sayıdır. Ortaya çıkan bu sayı sayesinde veriler toplanır ve netice olarak değerlendirilmiş olur. Bu sistem 1. sınıf öğrencileri olduğu için çok daha basit bir temel eşliğinde ele alınmaktadır.

Sınıf Matematik Veri Toplama ve Değerlendirme Konu Anlatımı

Belirli bir tablo içerisinde bir tarafta ele alınmış olan grup diğer tarafta ise veriler yer almaktadır. Öncelikle öğrenciler için tablo ne demek bununla başlayalım. Olayları ya da nesneleri karşılaştırmak amaçlı hazırlanmış, üzerinde rakamların bulunduğu çizelge tablo olarak bilinmektedir.

Örneğin bir dikdörtgen ortadan ikiye bölünmüş olsun. Daha sonra yatay şekilde çizgiler çekilmiş olsun. Sol tarafa kedi, tavşan, köpek ve inek isimleri yazılsın. Sağ tarafta ise bu hayvan gruplarının kaçar tane olduğu yazılmış olsun. Mesela 9 tane kedi, 5 tane tavşan, 6 tane köpek ve 8 tane İnek olabilir. İşte her bir grup içerisindeki hayvan sayısı matematik veri toplama ve değerlendirme konusunu anlatmaktadır.

Herhangi bir grupta yer alan sayı miktarı veri ve değerlendirme olarak ele alınmaktadır. Bu öğrenciler için bir çiftlik olarak da anlatılabilir. Çiftlik içerisindeki kedi ve tavşan ile köpek ve ineklerin sayısı bu konunun temelini oluşturmaktadır.

Yine aynı tabloyu ele almak suretiyle bu defa kıyafetlerden örnek vermek mümkün. Mesela gömlek, pantolon, kazak ve ceket ele alınabilir. 10 tane gömlek, 7 tane pantolon, 8 tane kazak ve 5 tane ceket olsun. Hazırlanacak olan bir tablo içerisinde bu unsurlar eklenmek suretiyle öğrenciye sorular sorulabilir. Bu kıyafetler bir mağazada olsun ve şöyle bir soruyu öğrencilere yönetmek mümkün.

Soru: Mağazada kaç tane gömlek var?

Alt tarafta öğrencinin mağazada kaç tane gömlek olduğunu yazabileceği bir boşluk bırakarak bu matematik konusunda etkin şekilde anlatma şansını değerlendirebilirsiniz. Daha sonra mağaza içerisindeki diğer kıyafet çeşitlerinin kaç adet olduğunu sorarak bu konuyu pekiştirmeniz mümkün. Bu şekilde akla gelebilecek daha birçok değişik konu üzerinde çalışma ele alınabilir. Böylece 1. sınıf matematik veri toplama ve değerlendirme konusu öğrencilere etkin şekilde anlatılmış olur. Başka örnekleri yeni soru şeklinde ele alarak çalışma gerçekleştirebilirsiniz.