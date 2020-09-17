1. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi konu anlatımı

Rakamları farklı şekillerde toplayabilir ve sonuca ulaşabiliriz. Şimdi toplama işlemini öğreneceğiz ve bunu nasıl yapacağımızı anlamaya çalışacağız. Aynı zamanda değişik biçimlerde toplama işlemlerini ele alarak sonucu bulmaya çalışacağız.

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Öncelikle sayı doğrusunda toplama işlemi nasıl yapılır ona bakalım.

Sayı doğrusunda toplama işlemi: Bir sayı doğrusunda sıfırdan başlamak üzere on beşe kadar sayılar olsun. O zaman bu sayı doğrusu içerisinde 7 ile 5'i toplarsak ne olur?

Örnek: Öncelikle sayı doğrusu üzerinde sıfır rakamını buluruz. Daha sonra 0 rakamı üzerinden 7 rakamına doğru hareket ederiz. 7 rakamını bulduktan sonra ise 5 tane rakam sayarız. Yani böylece 7’den sonra 5 daha sayınca sayı doğrusu üzerinde 12'ye ulaşırız.

Sıfır sayısı ile toplama: Herhangi bir sayıyı 0 ile toplarsak yine kendisi ortaya çıkar. Yani sıfırın herhangi bir etkisi yoktur. O yüzden toplama işleminde 0 rakamına etkisiz eleman denir.

Örnek: Bir masanın üzerindeki ayrı tabaklarda 5 kırmızı elma ve 3 sarı elma ile 0 elma vardır. O zaman masanın üzerinde toplamda kaç tane elma vardır?

Bu işlemi sırası ile ele alırsak şu şekilde toplama gerçekleşir.

5 + 3 + 0 = 8

Gördüğümüz gibi 0 rakamını herhangi bir etkisi yoktur. Böylece diğer rakamları topladık ve masanın üzerinde kaç tane elma olduğunu öğrendik.

Toplama işlemi: Toplama işlemi toplanan ve toplayan sayıların bir araya gelmesi ile yapılır. Böylece sayılar birbiri üzerine eklenir ve toplam sayı bulunur.

8 + 5 = 13

(Toplayan) (Toplanan) (Toplam sayı)

Gördüğümüz gibi toplayan ile toplanan bir araya geldi ve toplam sayı ortaya çıktı. Bu şekilde siz de farklı rakamlar ele alabilir ve değişik işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Sadece tek rakamlar ile değil aynı zamanda çift rakamlarla da işlem yapabilirsiniz. Ancak toplamayı daha iyi anlamak için, ailemizle beraber tek sayı ve rakamları toplayarak işe başlamalıyız.

Üç doğal sayının toplamları: 3 doğal sayıyı toplarken önce 2 tane sayıyı toplarız. Daha sonra çıkan toplam sayı 3. sayı ile toplarız ve sonucu buluruz. Şimdi bir örnek yapalım ve üç doğal sayının nasıl toplanacağını öğrenelim.

Örnek: Elimizde 5,4 ve 7 rakamları bulunmaktadır. Şimdi bu rakamları toplayalım ve kaç olduğunu öğrenelim.

Önce 5 ve 4 rakamlarını toplayalım.

5 + 4 = 9

Şimdi de çıkan sonucu, yani 9 ile 7’yi toplayalım.

9 + 7 = 16

Görmüş olduğunuz gibi 3 tane rakamı topladık ve sonucu bu şekilde bulduk. Siz de evinizde kendi kafanızdan 3 tane rakam bulabilir ve bu rakamları böyle toplama yaparak pratik gerçekleştirebilirsiniz.

Verilmeyen toplananı bulma: Şimdi de verilmeyen toplananı bulalım ve bunun nasıl yapıldığını öğrenelim.

Örnek: Benim 4 tane boya kalemim bulunmaktadır. Kardeşim ile benim boya kalemlerimin toplamı 10'dur. O zaman benim ile kardeşimin toplam boya kalemleri kaçtır?

4 + …. = 10

Yukarıda gördüğümüz gibi kardeşimin boya kalemlerinin sayısı bulunmuyor. O zaman burada dördü hangi sayıyı eklersek sonuç 10 çıkar? Dörtten sonra parmağımızla 10'a kadar sayalım. Bu şekilde saydığımız zaman çıkan sonuç kardeşimin toplam boya kalem sayısıdır. Yani bu sayının sonucunda kardeşinin toplam boya kalemi 6 tanedir.