1. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi konu anlatımı

Çıkarma işlemi yaparken elimizde bulunan bazı nesnelerden bir kısmını ayırmış oluruz. Mesela elimizde 10 tane elma olsun. Bunlardan 3 tane elmayı ayırırsak ne olur? Geriye 7 tane elma kalır. Bu şekilde farklı örnekler yaparak doğal sayılar ile çıkarma işlemi gerçekleştireceğiz.

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Önce çıkarma ne demek bunu öğrenelim.

Çıkarma işlemi: Belli bir sayıdan daha küçük değerli bir sayı çıkardığımız zaman geriye kalan sayıyı bulmak için yaptığımız işten çıkarma işlemidir. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmek adına birbirinden farklı örnekler yapalım. Böylece çıkarma işlemi nasıl yapılıyor çok daha iyi bir şekilde anlamış olacağız.

Örnek: Ali'nin elinde 4 tane balonu bulunuyordu. Ancak Ali'nin elindeki bir balon patladı. O zaman Ali'nin elinde kaç tane balon kalır?

Ali'nin elindeki balonlardan 1 tanesi patlarsa o zaman Ali'nin elinde 3 tane balonu kalır. Çünkü bu durumda 4 balondan bir tane balon eksiltiriz. Yani çıkarma işlemi yaparız. Şimdi bunu işlem haline getirelim ve nasıl yaptığımıza bakalım.

4 - 1 = 3 balon

Gördüğünüz gibi 4 tane balondan 1 tane balon çıkardık ve geriye Ali'nin elinde 3 tane balon kaldı.

Örnek: Elimizde 5 tane kalem var. Bu kalemlerden ikisi kırıldı ve onları attık. O zaman elimizde geriye kaç tane kalem kalır?

İlk önce elimizde 5 tane kalem vardı. Ama sonra ne oldu? Elimizdeki kalemlerden 2 tanesi kırıldı ve onları attık. O zaman elimizde kaç tane kalem kalır? Şimdi bunu hesabını beraber yapalım ve bakalım elimize kaç tane kalem kalmış.

5 - 2 = 3

(Elimizdeki toplam kalem) (Kırılan kalemler) (Elimizde kalem sayısı)

Gördüğünüz gibi 5 tane kalemden 2 tane kalem eksilttiğimiz zaman geriye 3 tane kalem kaldı.

Şimdi başka bir örnek yapalım.

Örnek: Bir ağacın üstünde 7 tane elma vardır. Aynı zamanda yerde 3 tane daha elma vardır. O zaman ağacın üstündeki elmaları yerdeki elmalardan çıkarırsak elimizde kaç tane elma kalır?

7 - 3 = 4 elma

Yukarıda gördüğümüz gibi ağacın üstündeki 7 tane elmayı yerdeki 3 tane elmadan çıkardık. O zaman elimizde 4 tane elma kaldı.

Herhangi bir sayıdan başka bir sayıyı çıkardığımız zaman, ortaya çıkan sayı kalan sayı olarak bilinmektedir. Bu şekilde siz de birçok değişik örnek yapabilir ve defterinize yazabilirsiniz. Etrafınızdaki farklı eşyaları sayabilir ve başka eşyaların sayısından çıkarabilirsiniz.

Mesela Kaç tane kaleminiz varsa onları sayın. Daha sonra kaç tanesi ilginiz varsa onları da sayın. Ardından kalemlerden silgiyi çıkarın ve geriye ne kaldığına bakın. Bazen ise 3 tane sayı verilir ve bunları çıkarmamız istenir. Şimdi böyle durumlarda nasıl yapacağız bir örnek yapalım.

Örnek: Elimizde bir 10 sayısı olsun. Bu sayıyı 5'ten çıkartalım. Daha sonra kalan sayı ise 3'ten çıkartalım. Bakalım elimize ne kadar sayı kalacak.

Önce 10 sayısının 5'ten çıkaralım.

10 - 5 = 5

Gördüğümüz gibi elimizde 5 sayısı kaldı. Şimdi de kalan sayı olarak 5'ten 3'ü çıkaralım.

5 - 3 = 2

En sonunda elimizde 2 sayısı kalmış oldu. Burada ne yaptık? 2 tane farklı çıkarma işlemi gerçekleştirdik. Böyle farklı çıkarma işlemleri yaparak doğal sayılar ile çıkarma işlemini daha iyi şekilde anlayabilirsiniz.