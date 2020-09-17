1. Sınıf Matematik Doğal Sayılar konu anlatımı

Doğal sayıları öğrendiğimiz zaman tüm matematik işlemlerini kolayca yapabiliriz. Aynı zamanda doğal sayılar ile beraber öğrenmemiz gereken bazı terimler bulunmaktadır. Şimdi bu terimlerin ne olduğuna bakalım be sırasıyla öğrenelim.

Doğal Sayılar

Öncelikle doğal sayıların ne olduğunu öğrenelim.

Doğal sayılar: Sıfırdan dokuza kadar olan sayıların her birine doğal sayı denmektedir. Rakamlar ile bu sayıları yazmak gerekirse şu şekilde sıralama yapabiliriz;

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,)

Yukarıda gördüğümüz rakamları kullanarak sürekli başka rakamlar elde ederiz.

Rakam: Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Bu rakamlar sıfırdan başlar ve dokuza kadar devam eder.

Böylece görmüş olduğunuz gibi doğal sayılar Toplamda 10 tanedir. Aynı zamanda en büyük doğal sayı ise dokuz olarak öne çıkıyor. Bu durumda en küçük doğal sayı ise sıfır rakamıdır.

Aynı zamanda iki basamaklı doğal sayılarda bulunmaktadır. Mesela bunlara bazı örnekler vermek gerekirse şu şekilde sıralamak gerçekleştirebiliriz;

(10, 11, 12, 13, 14, 15) Bu gibi daha birçok farklı rakam söylememiz mümkün.

O zaman iki basamaklı en küçük doğal sayı hangisi oluyor? İki basamaklı en küçük doğal sayı, ‘’10’’ rakamıdır.

Not: 10 sayısındaki 1 rakamı kaç onluk olduğunu gösterir. 10 sayısındaki 0 rakamı ise kaç tane birlik olduğunu göstermektedir. Bu şekilde bir rakam içerisinde kaç onluk ve kaç birlik olduğunu anlayabiliriz.

Aynı zamanda doğal sayılar içerisinde öğrenmemiz gereken düzine ve deste gibi terimler bulunmaktadır. Şimdi bu terimlerin ne anlama geldiğini beraber öğrenelim.

Deste: 10 elemanlı kümeye deste denir.

Düzine: 12 elemanlı kümeye düzine denir.

Örnek: Eğer kalem kutunuza toplamda 10 tane kalem var ise, o zaman bizde bir deste kalem olduğunu anlarız. Aynı şekilde eğer kalem kutumuzda 12 tane kalem var ise, o zaman kalem kutumuzda bir düzine kalem olduğunu anlamış oluruz. Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve düzine ile deste terimlerini daha iyi anlayabilirsiniz.

Not: Rakam ve sayı aynı anlama gelmektedir. Her ikisi de doğal sayıları anlatır. Sıfırdan başlamak üzere dokuza kadar giden tüm rakamlar ya da sayılar doğal sayı olarak bilinir.

Örnek: En küçük doğal sayı hangisidir?

En küçük doğal sayı sıfırdır.

Örnek: En büyük tek rakamlı doğal sayı hangisidir?

En büyük tek rakamlı doğal rakamlı doğal sayı dokuzdur.

Yani yukarıdaki örneklerde de gördüğümüz gibi kullandığımız bütün rakam ve sayılar doğal sayı olarak bilinir. Bu doğal sayıları yan yana getirerek 2 rakamlı ya da 3 rakamlı veya 4 rakamlı gibi birçok farklı sayı oluştururuz.

Örnek: 10 elemanlı kümeye ne denir?

10 elemanlı kümeye deste denir.

Örnek: 12 elemanlı kümeye ne denir?

12 elemanlı kümeye düzine denir.

Örnek: Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin okunuşu altıdır?

- 3

- 7

- 4

- 6

Yukarıdaki rakamlara baktığımız zaman okunuşu altı olan doğal sayı, ‘’6’’ olarak öne çıkıyor.

Siz de yukarıda verdiğimiz örnekler gibi başka örnekler yapabilir ve doğal sayıları daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca elinizdeki alıştırmaları ve testleri anne ve babanızda beraber çözerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Böylece doğal sayıları öğrenebilir ve doğal sayılar hakkındaki tüm terimleri daha iyi kavrayabilirsiniz.