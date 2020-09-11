1. Sınıf Hayat Bilgisi Yiyecek Hazırlıyorum konu anlatımı

Evimizde farklı yiyecekler hazırlayabilir ve tüketebiliriz. Ancak mutlaka hazırladığımız yiyecekler vücudumuz için yararlı ve faydalı olmalıdır. Bizi hastalıklardan koruyacak ve direncimizi arttıracak sağlıklı yiyecekleri tüketmek gerekmektedir. Ayrıca yaşamımıza uygun yemekleri hazırlamamız çok önemlidir.

Yiyecek Hazırlıyorum

Yemek hazırlamayı öğrenirken bazı dikkat etmemiz gereken hususlar bulunmaktadır. En önemlisi büyüklerimiz dahilinde kendimize yiyecek hazırlamamız gerekir. Büyüklerimiz yanımızda olmadan tek başımıza bunu yakmamalıyız. Aksi takdirde yanlış bir şeyler yapabiliriz ve tehlikeli durumlar yaşanabilir. Diğer yandan yemek hazırlarken ortamın temiz ve düzenli olması çok önemlidir. Yiyeceklerin bize zarar vermemesi için mutlaka bol su ile yıkanması gerekir. Ayrıca yemeği hazırladığımız yerin dikkatli bir şekilde temizlenmiş olmasına özen göstermeliyiz.

Kendimize yemek hazırlarken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar mevcuttur. Özellikle bu kurallar güvenliğimiz için büyük bir öneme sahiptir. Şimdi gelin bu kurallar nelerdir ve güvenliğimizi nasıl sağlayacağız öğrenelim.

- Kendimize yemek hazırladığımız zaman hiçbir kesici aleti kullanmamalıyız.

- Ocak ve fırından mutlaka uzak durmalıyız.

- Yiyecek hazırlamaya başlamadan önce ve sonra mutlaka ellerimizi yıkamalıyız.

- Yemek için kullanacağımız yiyecekleri bol su ile dikkatli şekilde yıkamamız gerekir. Böylece yiyecekler içerisindeki mikropları tamamen uzaklaştırabiliriz.

- Yemek hazırlarken mutlaka büyüklerimizin yanında bunu yapmalıyız. Onlar olmadan tek başımıza yemek hazırlamaya kalkışmamalıyız.

Yukarıda verdiğimiz bütün bu kurallara uyduğumuz zaman farklı yiyecekler hazırlayabiliriz. Böylece karnımız acıktığı zamanlarda büyüklerimiz ile beraber yemek yapabilir ve böylece yemeklerin nasıl yapıldığını da öğrenebiliriz.

Not: Kendimiz için yemek hazırladığımız sırada büyüklerin yapması gereken işleri mutlaka onlara bırakmalıyız. Mesela bazı yiyeceklerin kesilmesi gerekiyor ise mutlaka bunu büyükler yapmalıdır. Aynı zamanda yemeklerin pişirmesi gerektiğinde bunu yine büyüklerin yapması gerekir. Bu sırada biz büyüklerimizi izlemeli ve öğrenmeliyiz. Ancak büyüyene kadar hiçbir zaman bizim için tehlikeli olan bu durumları yapmamalıyız.

Kendimiz için birçok değişik yemek hazırlayabiliriz. Tabii önemli olan hazırladığımız yemeklerin mutlaka vücudumuz için faydalı ve yararlı olmasıdır. Aynı zamanda dengeli ve düzenli şekilde hazırladığımız yemekleri tüketmemiz çok önemlidir.

- Değişik meyve ve sebzeleri büyüklerimiz ile beraber hazırlayabiliriz. Büyüklerimiz meyveleri kesebilir ve biz de meyveleri tabağa yerleştirebiliriz.

- Aynı zamanda yemek hazırlarken bazı ayıklanması gereken sebze türlerini ayıklayabiliriz. Böylece sebzelerin içerisindeki bazı bozuk olanları çıkarabiliriz. Daha sonra bu sebzeleri büyüklerimize verebiliriz. Onlar bu sebzeleri alır ve pişirir.

- Aynı zamanda yemek hazırlarken büyüklerimizin istediği bazı yiyecek ve içecekleri buzdolabından çıkarabiliriz.

Yemek Hazırlarken Sofra Hazırlığı

Kendimize yemek hazırlarken aynı zamanda sofrayı da hazırlamalıyız. Bunun için sofrada kaç kişi olacak ise buna göre tabakları yerleştirmeliyiz. Yerleştirmemiz gereken tabakları, çatal kaşıkları, ayrıca bardak ve çatalları çok dikkatli bir biçimde sofraya yerleştirmeniz gerekmektedir. Bunu düzenli yapmamız çok önemlidir. Çünkü yemek hazırlamak kadar sofra düzeni de bir o kadar önemlidir. Daha sonra büyüklerimiz ile hazırladığımız yemekleri sofraya servis ederek keyifli bir şekilde yemek yiyebiliriz.

Yemek hazırlarken güvenliğimiz çok önemlidir. O yüzden mutlaka nelere dokunmamamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz. Özellikle başta kesici aletler ve fırın ile ocaktan uzak durmamız çok önemlidir. O yüzden sadece büyüklerimiz bizden ne isterse kendimiz için yemek hazırlarken bunu yapmalıyız.