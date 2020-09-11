1. Sınıf Hayat Bilgisi Yararlı Yiyecek Ve İçecekler konu anlatımı

Tüketmemiz gereken yararlı yiyecek ve içecekler bulunmaktadır. Bu yiyecek ve içecekler bizim temel ihtiyacımızdır. Sağlıklı yaşayabilmek için mutlaka temel ihtiyaçlarımızı gün içerisinde karşılamamız gerekiyor. Sabah ve öğlen ile akşamları mutlaka düzenli ve dengeli şekilde besinleri yemeliyiz.

Yararlı Yiyecek ve İçecekler

İhtiyacımız olan besinler büyümemiz ve kemiklerimizin gelişmesi için çok önemlidir. Bunun için et ve süt ürünlerini farklı öğünlerde mutlaka tüketmeliyiz. En önemlisi günlük temel besin ihtiyaçlarımız için sabah, öğlen ve akşam yemeklerini düzenli olarak yememiz gerekiyor. Şimdi gelin öğünlerde yememiz gereken yemekleri ve içecekleri sayalım.

Süt ve süt ürünleri: Özellikle kemik gelişimini sağlamak ve daha güçlü olabilmek için süt ve süt ürünlerini her zaman tüketmeliyiz. Bunlar içerisinde süt, yoğurt, peynir ve ayran gibi besinler bulunmaktadır. Düzenli olarak bu yiyecekleri yemeli ve içmeliyiz.

Hayvansal kaynaklı besinler: Çocukların büyüme çağında bu besin kaynaklarının mutlaka tüketilmesi gerekir. Hayvansal kaynaklı besinler vücudumuzun ve zihnimizin gelişmesini sağlar. Bu besin kaynakları içerisinde et, tavuk, balık ve yumurta bulunmaktadır. Mutlaka ailemiz bize verdiği zaman farklı öğünlerde ayırt etmeden yemeliyiz.

Sebze ve meyve: Hastalıkları yakalanmadan direncimizi artırmak için sebze meyve düzenli olarak tüketilmelidir. Böylece sebze ve meyve sayesinde hastalıklardan korunuruz ve sağlıklı şekilde büyüyebiliriz. Ispanak, kabak, domates ve biber gibi daha birçok değişik sebze bulunmaktadır. Ayrıca bu sebzeler mevsimine göre değişir ve her mevsim farklı besin kaynakları bulunur. Şeftali erik, armut ve elma gibi daha birçok değişik meyve de yine gün içerisinde tüketilmelidir. Aynı şekilde bu meyveler de farklı mevsimlerde yetişir ve mutlaka yemeliyiz.

Diğer yararlı yiyecekler: Yukarıda saydığımız besinler ile beraber tüketmemiz gereken daha birçok farklı ve yararlı yiyecek bulunmaktadır. Bulgur, makarna, ekmek, pirinç, fındık ve badem ve ceviz gibi oldukça değişik sayıda besin kaynakları bulunmaktadır. Bu besin kaynakları özellikle gün içerisinde enerji elde edebilmek için çok önemlidir.

Not: Ekmek ve makarna gibi besin kaynaklarını çok tüketmemeye özen göstermeliyiz. Çünkü eğer bunları çok tüketirsek o zaman kilo alabilir ve şişman olabiliriz.

Sağlığa Zararlı Besinler

Sağlığımız için yararlı birçok farklı besin kaynağını yukarıda saydık. Ancak aynı zamanda çok fazla tüketmememiz ve uzak durmamız gereken besinler bulunmaktadır. Asitli içecekler, çikolata, cips ve bisküvi gibi besinler sağlığımıza zarar verebilir. Özellikle şişmanlığa yol açabilir ve bazı hastalıklara yakalanabiliriz. Aynı zamanda paketsiz olan ve açıkta satılan yiyeceklerden de mutlaka uzak durmamız gerekmektedir. Çünkü bu besinler mikrop taşıyabilir ve bizim hasta olmamıza sebep olabilir.

Yararlı ve zararlı besinlere dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu besin kaynaklarını ayırt etmemiz çok önemlidir. Aynı zamanda hem evde hem de okulda yediğimiz yiyecek ve içeceklere dikkat etmemiz oldukça önemlidir. Evde ve ailemizin verdiği yemekleri düzenli şekilde ve bırakmadan yemeliyiz. Okulda ise zararlı olan besinlerden uzak durmamız gerekir. Hasta olmamak ve çok kilo almamak için okula gittiğimiz zaman yukarıda saydığımız cips ve asitli içecekler ya da çikolatalardan çok tüketmemeliyiz.

Sağlıklı şekilde büyümek ve gelişmek için mutlaka tüm yararlı yiyeceklerden dengeli şekilde tüketmeliyiz. Bu konuda ailemiz bilgi sahibidir ve bize doğru yiyecekleri verir.