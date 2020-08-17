1. Sınıf Hayat Bilgisi Ülkemizin Özellikleri konu anlatımı

Türkiye'nin özellikleri bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Dört mevsimin görüldüğü ülkemizde birçok farklı özellik bir arada bulunmaktadır.

Ülkemizin Özellikleri

Ülkemiz ılıman kuşak ile tropikal kuşak arasında yer alır. Karasal, Akdeniz ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ender ülkelerden biridir. Karasal iklimin görüldüğü bölgelerde kışlar yağışlı geçer. Bölgenin ortalama yüksekliğine göre sıcaklık -10 ile 5 derece arasında değişkenlik gösterir. Karadeniz ikliminde ise yazlar sıcak ve yağışlıdır. Bu nedenle Karadeniz bölgesinin tamamına yakını ormanlarla kaplıdır. Akdeniz ve Ege bölgesinde görülen Akdeniz ikliminin diğer iklim tiplerinden farklı kışların çok daha ılık geçmesidir. Bitki örtüsü maki ve savan olarak ikiye ayrılır.

Ülkemizde toplam yedi coğrafi bölge bulunur. Bunlar sırasıyla, Marmara, Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesidir.

Marmara Bölgesi, ülkemizin en küçük ikinci bölgesidir. İstanbul şehri bu bölgede yer aldığı için en kalabalık ve en sanayileşmiş bölgemizdir. Toplam nüfusu 21 milyondan fazladır. Aynı zamanda yıl içerisinde en fazla göç alan bölge konumundadır. Hem Asya'da hem de Avrupa'da toprakları bulunduğu için stratejik açıdan son derece önemlidir. Avrupa kıtasında yer alan topraklarına Trakya adı verilir. Asya'daki toprakları ise Anadolu denir. Marmara Bölgesi sanayi dışında ticaret ve turizm açısından da oldukça gelişmiştir. İstanbul, Edirne ve Bursa gibi şehirlerde fazla sayıda tarihi eser ve yapı bulunmaktadır. Her yıl milyonlarca yabancı turist, bu eserleri ve yapıları ziyaret etmek için bu şehirlere gelir. Marmara Bölgesi, ay çiçek yetiştiriciliğinde Türkiye'de birinci sırada yer alır. Bunun dışında zeytin, buğday, patlıcan ve domates gibi tarım ürünleri de sıklıkla yetiştirilir. Tekirdağ, Yalova, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale bu bölgedeki diğer şehirlerdir.

Ege Bölgesi, ülkemizin batı kesiminde yer alır. En gelişmiş ve en çok turist alan şehirlerinin başında İzmir yer alır. Muğla, Manisa ve Aydın da yaz mevsiminde en çok turist çeken diğer şehirleridir. Dağlar kıyıya dik bir şekilde uzandığı için bölgenin genelinde Akdeniz iklimi görülür. İncir ve haşhaş yetiştiriciliğinde birinci sırada yer alan Ege'de ek olarak pancar ve üzüm de yetiştirilmektedir. Uşak, Denizli, Afyon ve Kütahya, Ege Bölgesinde bulunan diğer şehirlerdir.

Karadeniz yağmur yağışının en fazla görüldüğü bölgemizdir. Batı, Doğu ve Orta Karadeniz olarak üçe ayrılır. Bu bölgede en çok fındık, mısır ve çay yetiştirilir. En gelişmiş şehirleri arasında Trabzon, Samsun, Ordu, Zonguldak ve Sinop yer alır.

Akdeniz Bölgesi, en büyük dördüncü bölgemizdir. Engebeli bir coğrafyaya sahip olduğu için nüfus bölgenin geneline yayılmıştır. Bölgenin bitki örtüleri orman, savan ve makidir. Antalya, en gelişmiş ve en çok turist alan şehridir. Diğer şehirleri arasında Adana, Mersin, Hatay, Isparta ve Osmaniye yer alır.

Malatya, Hakkari, Iğdır, Ardahan ve Van illeri Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Ülkemizdeki nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgede en çok şeker pancarı, buğday ve arpa yetiştirilir. Doğu Anadolu Bölgesi aynı zamanda yüz ölçümü bakımından en büyük bölgemizdir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en gelişmiş şehirleri Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'dır. Bu bölgede yetiştirilen fıstık Antep fıstığı adıyla bilinir ve yurt dışına da ihraç edilir.

Ülkemizin başkenti Ankara İç Anadolu bölgesinde yer alır. Konya, Karaman, Eskişehir, Nevşehir ve Sivas da bu bölgemizde yer alır.