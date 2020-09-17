1. Sınıf Hayat Bilgisi Sınıftaki Ders Araç Ve Gereçlerimiz konu anlatımı

Bizim için çok önemli araç ve gereçlerimiz bulunur. Bu araç ve gereçler okulumuza gittiğimiz zaman sınıfımızda kullanacağımız eşyalardır. Tabii aynı zamanda bu eşyaları evimizde ders yaparken de kullanırız. Ancak bunları nasıl kullanmamız ve nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bilgileri iyi öğrenmeliyiz. Şimdi bunları öğrenelim ve ders araç gereçleri nasıl kullanmamız gerekiyor inceleyelim.

Ders Araç ve Gereçlerimiz

Okulumuzda iyi bir eğitim alabilmek için ders araç ve gereçlerimiz çok önemlidir. Mutlaka eksiksiz olmalı ve çantamızda her zaman bulunmalıdır. Ancak bu konuda dikkat etmemiz gereken bazı durumlar vardır. Şimdi gelin okulumuzda ve evimizde kullandığımız ders araç gereçlerimiz için dikkat etmemiz gerekenlere sırasıyla bakalım.

Makas ve yapıştırıcı: Eğer ders için okulumuzda makas ve yapıştırıcı kullanacaksak, bunları kullanırken mutlaka çok dikkat etmeliyiz. Özellikle bunları taşırken ve kullanırken hem kendimize hem de arkadaşlığımıza zarar vermemek için çok dikkat etmeliyiz.

Kalemler: Okulumuzda en çok kullanacağımız ders araç gereçleri arasında kalemlerimiz gelir. Kalemlerimizi kullanırken kesinlikle boş yere kalemtıraş ile açmamalıyız. Sadece kalemimizin ucu azaldığı zaman kalemtraşımızı kullanmalıyız. Ayrıca kalemimizi kullanırken çok fazla bastırmamalıyız. Bu konuda hem siyah kalemimiz hem de kırmızı kalemimiz olmalıdır.

Defter ve kitaplar: En önemli ders araç gereçlerimiz arasında şüphesiz defter ve kitaplarımız gelir. Özellikle defter ve kitaplarımızın sayfalarını kesinlikle koparmamalıyız. Buna çok dikkat etmeliyiz ve temiz bir şekilde kullanmalıyız. Gereksiz yere defter ve kitaplarımızı karalamamalıyız.

Silgi ve kalemtraş: Yazdıklarımız yanlış olduğu zaman silmek için silgimizi kullanırız. Ancak silgimizi çok fazla bastırmadan kullanmalıyız. Aksi takdirde defterimizi ya da kitabımızı yırtabiliriz. Aynı zamanda kalemimizin ucu çok azaldığı zaman kalemtraşımızı kullanmalıyız. Böylece kalemlerimizi açabilir ve rahatlıkla istediğimizi defterimize ve kitabımıza yazabiliriz.

Okul çantası: Okul çantamızı ders programına uygun şekilde ders araç gereçlerimizi koymalıyız. O gün hangi derslerimiz var ise buna uygun şekilde defter ve kitaplarımızı yerleştirmeliyiz. Aksi takdirde okul çantamız çok ağır olur ve taşımakta zorluk çekeriz. Bu yüzden yoruluruz. Çantamızın içine gereksiz eşyaları koymamaya özen göstermemiz çok önemlidir. Üstelik bu sayede sınıfımızda hangi ders ve kitaplarımız gerekiyor ise, kolay şekilde bulabiliriz ve öğretmenlerimizin söylediklerini yazabiliriz ya da takip edebiliriz.

Gördüğümüz gibi sınıfımızda kullanacağımız ders araç gereçlerimiz bunlardır. Eğer ders araç ve gereçlerimizi çok dikkatli bir şekilde kullanırsak, okulun sonuna kadar derslerimizi rahatlıkla yapabiliriz. Aynı zamanda anne ve babamızın bize fazladan ders araç geç almasına gerek olmaz ve ailemizin bütçesine katkı sağlarız.

Not: Sınıfımızda ders bittiği zaman teneffüs çalar. Teneffüs çaldığı zaman hemen tüm ders araç ve gereçlerimizi dikkatli şekilde çantamıza yerleştirmeliyiz. Kitaplarımız, defterlerimiz, kalem ve silgi ile kalemtraşımızı çantamıza koymalıyız. Ders araç gereçlerimizi hiçbir zaman masamızın üzerinde boş yere tutmamalı ve unutmamalıyız. Aynı durumu evimizde de gerçekleştirmeniz. Ders araç ve gereçlerimizi her zaman toplamalı ve bu şekilde odamızı düzenli tutmalıyız.

Okuduğumuz süre boyunca ders araç ve gereçlerimiz bizim için çok önemlidir. O yüzden her zaman temiz ve düzgün bir şekilde kullanmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Bunu hem okulda hem de evde yapmalıyız.