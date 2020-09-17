1. Sınıf Hayat Bilgisi Sınıfımızın Yeri konu anlatımı

Okulumuzun içinde sınıflar, öğretmenler odası, kütüphane ve daha birçok değişik oda bulunmaktadır. Aynı zamanda okulumuzda birinci kat ve ikinci kat ile üçüncü katlar gibi farklı katlar bulunur. Biz de sınıfımızı tarif ederken bunlardan faydalanırız ve okula gittiğimiz zaman sınıfımızı kolayca buluruz.

Sınıfımızın Yeri

Sınıfımızın yeri okulumuzun bir yerinde olabilir. İlk defa okula gittiğimiz zaman sınıfımıza vardığımızda, bazı şeylere dikkat etmeliyiz. Özellikle sınıfımıza giderken etrafımıza göz atmalı ve neler olduğunu daha iyi anlamalıyız. Böylece sınıfımızı kolayca tarif edebiliriz.

- Öncelikle hangi sınıfta okuduğumuzu bilmemiz gerekiyor.

- Daha sonra sınıfımızın kaçıncı katta olduğunu bilmeliyiz.

- Sınıfımızın yanındaki ya da karşısındaki sınıfları öğrenmeliyiz.

- Sınıfımızın etrafında hangi odalar olduğunu iyi bilmeliyiz.

Bunları bilirsek sınıfımızı kolayca bulabilir ve okulumuza her gittiğimizde sınıfımıza girebiliriz. Üstelik bunu kendimiz yapabiliriz. Şimdi bu konuda bir örnek verelim ve bir öğrenci sınıfını nasıl anlatıyor bakalım.

Örnek: Merhaba, benim adım Ali. 1/B sınıfında okuyorum. Sınıfımız okulumuzun ikinci katında bulunmaktadır. Sınıfımızın solunda 1/A sınıfı bulunuyor. Karşı tarafında ise öğretmenler odası bulunmaktadır. Sınıfımızın yan tarafında ise 1/C sınıfı bulunuyor. Ayrıca aynı katta bir kütüphane bulunmaktadır.

Gördüğümüz gibi okula gittiğimiz zaman bu şekilde sınıfımızın yerini tarif edebilir ve kolayca sınıfımızı her zaman bulabiliriz. Böylece okula girdiğimiz zaman kaybolmayız ve kolay bir şekilde sınıfımıza gidebiliriz.

Not: Eğer İlk zamanlar sınıfımızı bulamaz isek o zaman bir öğretmene sorabiliriz. Öğretmeni hangi sınıfta okuduğumuzu söyleyebiliriz. Böylece öğretmen bize sınıfımızı gösterir ve dersimizi kaçırmadan sınıfımıza gidebiliriz.

Sınıfımızın yerine daha iyi anlayabilmek için teneffüslerde, sınıfımızın etrafında neler olduğunu gözlemleyebiliriz. Mesela hangi sınıflar olduğunu, öğretmenler odası ya da kütüphane gibi değişik yerler var mı bakabiliriz. En önemlisi hangi sınıfta okuduğumuzu bilmeli ve sınıfımızın kaçıncı katta olduğunu iyi öğrenmeliyiz.

Not: Eğer sınıfımızın etrafında olanları hatırlayamıyorsak, o zaman bunları deftere yazabiliriz. Böylece unuttuğumuz zaman defterimize bakabilir ve sınıfımızı daha kolay şekilde bulabiliriz. Ayrıca defter ya da kitaplarımızın üzerine sınıf numarasını da yazabiliriz.

Peki sınıfınızı nasıl tarif ediyorsunuz?

Yukarıda verdiğimiz örneğe bakarak siz de kendi sınıfınızı bu şekilde tarif edebilirsiniz. Sınıfınızın etrafında neler olduğunu hatırlıyor musunuz? Başka hangi sınıfların olduğunu, hangi odaların bulunduğunu hatırlamaya çalışın. Eğer şu an hatırlayamıyorsanız okula gittiğiniz zaman sınıfınızın etrafındaki odalara ve sınıflara iyi bakın ve gözlem yapın.

Hafta içi her gün okula gideriz. Ayrıca okulda teneffüs olduğu zaman dışarı çıkarız ve okul bahçesinde arkadaşlarımızla oynarız. Ders zili çaldığı zaman teneffüs biter ve sınıflarımıza gideriz. Böyle durumlarda sınıfımızdaki arkadaşlarımıza takip ederek sınıfımızı kolayca bulabiliriz. Eğer onlar sınıfı bulamıyor ise, o zaman onlara yardım edebiliriz. Sınıfımızın kaçıncı katta olduğunu ve etrafında hangi sınıflar olduğunu bilerek kolayca bulabiliriz.

Ayrıca sınıfımızda her zaman öğretmenlerden önce gitmemiz gerekiyor. Sınıfımıza öğretmenlerden sonra gidemeyiz. Aynı zamanda teneffüs zili çaldığı zaman önce sınıftan öğretmen çıkar ve sonra biz çıkarız. Sınıftan çıktığımız zaman sınıfımızın etrafında hangi odalar var bakabilir ve aklımızda tutabiliriz. Böylece kaybolmadan her defasında sınıfımızı kolayca bulmuş oluruz. Bu konuda yardım için okuldaki nöbetçi öğrencilere de sorabiliriz. Onları sınıfımızın numarasını söyleyebilir ve yardım isteyebiliriz.