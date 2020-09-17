1. Sınıf Hayat Bilgisi Sınıf İçi Tanışma konu anlatımı

Sınıftaki arkadaşlarımıza tanıştığımız zaman onlarla daha yakın olur ve oyunlar oynarız. Aynı zamanda sınıfımızdaki arkadaşlarımızın isimlerini öğreniriz ve kendi ismimizi onlara söyleriz. Şimdi sınıftaki tanışma konusunu ele alalım ve arkadaşlarımızla nasıl tanışacağız öğrenelim.

Sınıf İçi Tanışma

Bazı ifadeler ile beraber sınıfta arkadaşlarımızla tanışırız. Bu tanışma sırası ile gerçekleşmelidir. Hepimiz isimlerimizi sırasıyla sınıfta söylemeliyiz. Daha sonra ne hissettiğimizi ve duygularımızı anlatmalıyız. Şimdi ifadeler ile karşılıklı tanışma nasıl olur bir örnek verelim.

- Merhaba, benim adım Mert Bozkurt. Sizin adınız nedir?

- Merhaba, benim adım da Ali Turan. Tanıştığımıza memnun oldum.

Gördüğümüz gibi yukarıda karşılıklı olarak isimlerimizi söyledik ve tanışmış olduk. Şimdi tanışmamızı sınıfımızda daha detaylı şekilde ele alalım ve bazı örnekler yapalım.

- Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sınıfın ilk günü ve ben çok heyecanlıyım. Peki siz ne hissediyorsunuz?

- Merhaba. Benim adım Ali. Ben daha önce ablamla okula gelmiştim. O yüzden çok heyecanlı değilim.

Bu defa yukarıda duygularımızı anlattık ve karşılıklı olarak sınıf arkadaşlarımızın duygularını da öğrenmiş olduk. Bu şekilde diğer arkadaşlarımızın isimlerini sorabilir ve duygularını öğrenebiliriz. Şimdi de öğretmenlerimiz ile nasıl tanışacağız ve bunu nasıl yapacağız örnekler verelim.

- Merhaba çocuklar. Benim adım Servet. Ben sizin öğretmeninizim. Şimdi sizler de kendinizi tanıtır mısınız?

- Merhaba öğretmenim. Benim adım Mert.

- Merhaba öğretmenim. Benim adım da Ali.

Artık hepimiz birbirimizi tanımış olduk. Böylece sınıfta güzel bir arkadaşlık kurabilir ve beraber farklı oyunlar oynayabiliriz.

Not: Tanışırken isimlerimizi ve aynı zamanda duygularımızı söyleriz. Ancak aynı zamanda anne ve babalarımızın ismini de söyleyebiliriz. Ayrıca anne ve babamız ne iş yapıyor bunu da eğer istersek söyleyebiliriz. Eğer bunu istemiyorsak söylemesek de olur. Fakat arkadaşlarımızı iyi tanıyabilmek için mutlaka isimlerimizi söylemeliyiz. Onlar da isimlerini söyleyince güzel bir arkadaşlık kurabiliriz.

Sınıf içi tanışma gerçekleşirken mutlaka birbirimize saygılı olmalıyız. Birbirimizin sözünü kesmemeli ve sırası ile isimlerimizi söylemeliyiz. Aynı zamanda sınıf içerisinde arkadaşlarımız ile tanışırken öncelikle bunu öğretmenimize bırakmalıyız. İlk olarak öğretmenimiz bize ismini ve soy ismini söylemelidir. Daha sonra öğretmenimiz bizlere sırası ile isimlerimizi sorduğu zaman cevap verebiliriz.

Okula başladığımız zaman sınıf içerisinde tanışma gerçekleşirken mutlaka doğru ifadeler kullanmalıyız. Bu ifadeler içerisinde öncelikle arkadaşlarımıza, ‘merhaba’ demeliyiz. Daha sonra onlar da bize merhaba dedikten sonra, artık ismimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.

İsmimizi söyledikten sonra duygularımızı paylaşabiliriz. Okula başladığımız için ne kadar heyecanlı olduğumuzu arkadaşlarımızı anlatabiliriz. Ayrıca okula başladığımız için ne hissettiğimizi söyleyebiliriz. Aynı şekilde onların da duygularını öğrenmek için sorular sorabilir ve ne hissettiklerini söylemelerini isteyebiliriz.

Tanışmak çok önemlidir. Özellikle ilk defa okula başladığımız zaman sınıfımızdaki arkadaşlarımızla mutlaka tanışmalıyız. Böylece onlarla arkadaş olabilir ve oyunlar oynama şansını elde edebiliriz. Sadece sınıfta değil sınıfın dışında ve okulun dışında da onlarla sokakta oyunlar oynayabiliriz. Hatta bazı zamanlar onlar sizin evinize gelir ve siz de onların evine gidersiniz. Tabii bunu mutlaka anne ya da babanızla beraber yapmanız gerekmektedir. Arkadaşlarınızın evine mutlaka bir büyüğünüz ile gitmeniz çok önemlidir.

Okulda yepyeni arkadaşlıklar kurarız ve onlarla eğlenceli oyunlar oynarız. Tabii bunun için mutlaka doğru ifadeleri kullanarak tanışmamız gerekmektedir.