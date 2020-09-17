1. Sınıf Hayat Bilgisi Sınıf İçi Kurallar konu anlatımı

Hem sınıfımız hem de arkadaşlarımız açısından dikkat etmemiz gereken kurallar çok önemlidir. Okulumuzda ve sınıfımızda kurallara dikkat edersek, o zaman dersleri daha iyi ve rahat bir şekilde dinleyebiliriz. Şimdi sınıf kuralları ne olduğunu ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini beraber inceleyelim.

Sınıf İçi Kurallar

Sınıf içi kurallara uymak sınıfımızdaki tüm öğrenciler için geçerlidir. Onların kurallarına harfiyen uyar isek o zaman hiç sorun yaşamadan dersleri daha iyi anlayabiliriz. Şimdi dikkat etmemiz kurallara tek tek bakalım ve bunların neler olduğunu öğrenelim.

Arkadaşlarımıza ve arkadaşlarımızın eşyalarına dikkat etmeliyiz: Sınıf içerisinde hem arkadaşlarımız hem de arkadaşlarımızın eşyalarına dikkat etmeliyiz. Onlara zarar verecek durumlardan kaçınmalıyız. Mesela arkadaşlarımızın defter ve kitaplarını karalamamalı ve onları yırtmamalıyız. Aynı zamanda arkadaşlarımıza da zarar verecek ya da onları üzecek bir şey yapmamalıyız.

Söz alarak konuşmalıyız: Sınıfta öğretmenimiz varken bir şey söylemek istediğimizde, mutlaka parmak kaldırarak söz almamız gerekir. Böylece hem öğretmenimize hem de arkadaşlarımıza saygı duymuş oluruz. Üstelik bu sayede sınıfta düzen oluşur ve gürültü çıkmadan sırasıyla hepimiz konuşabiliriz. Eğer sınıfta parmak kaldırırsak ayrıca arkadaşlarımızın sözünü de kesmemiş oluruz.

Sınıf eşyalarını korumalıyız: Mutlaka sınıf eşyalarını korumalı ve onlara zarar vermemeliyiz. Sınıfımızda birçok değişik eşya bulunmaktadır. Bunlar içerisinde masalar, sıralar, yazı tahtası ve perdeler ile birçok tablo bulunmaktadır. Bunları hem korumalı hem de mutlaka temiz tutmalıyız. Aynı zamanda sınıfımızın duvarlarını da korumalı ve kalemle çizmemeliyiz.

Her zaman derse zamanında girmeliyiz: Elimizden geldiğince derse geç kalmamak için erken okula gitmeliyiz. Böylece ders bölünmez ve öğretmenimiz rahatlıkla dersi bize anlatabilir. Eğer bazen okula geç kalmak zorunda olursak, mutlaka müdür yardımcısından geç kaldığımıza dair izin belgesi almalıyız. Daha sonra bunu öğretmenimize vererek derse katılabiliriz.

Sınıfımızı her zaman temiz tutmalıyız: Sınıfımızda mutlaka bir çöp kutusu bulunur. Bu çöp kutuları genelde sınıfımızın köşesinde olur. Aynı zamanda sınıf kapısının yanında durur. Çöpleri atmak istediğimiz zaman mutlaka çöp kutusuna atmalıyız. Eğer sınıfta yere çöp atarsak o zaman sınıfımız kirlenir ve pis hale gelir. Bunu önlemek bizim elimizdedir.

Öğretmenimizi dinlemeliyiz: Sınıf içerisinde dikkat etmemiz gereken en önemli kurallar arasında öğretmenimizi dinlemek geliyor. Öğretmenimiz ne derse onu yapmalıyız ve aynı zamanda öğretmenimize karşı saygılı olmalıyız. Böylece eğlenceli şekilde dersleri dinleyebilir ve öğretmenimizin bizi anlattıklarını daha kolay şekilde anlayabiliriz. Ayrıca öğretmenimizin ders ile ilgili bize söylediklerini mutlaka defterimize yazmalıyız.

Evimizi nasıl koruyor isek aynı şekilde okulumuzda sınıfımızı da öyle korumalıyız. Mutlaka temiz tutmalıyız ve eşyalara zarar vermeden derslerimizi dinlemeliyiz. Arkadaşlarımızı korumalıyız ve Arkadaşlarımızın eşyalarını da mutlaka korumalıyız.

Not: Eğer okul kurallarına uymayan arkadaşlarımız var ise onları kibar bir şekilde uyarmalıyız. Onlara okul kurallarının ne olduğunu öğretmeliyiz ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi vermeliyiz.

Sınıf içi kuralları hakkında öğrendiklerimizi mutlaka deftere yazmalıyız. Böylece tekrar yapabiliriz ve sınıfımızda ne gibi kurallar var onları daha iyi öğrenebiliriz. Ayrıca öğrendiğimiz sınıf kurallarını ailemizle paylaşabiliriz. Böylece hem daha iyi anlamış oluruz hem de ailemiz de sınıf kurallarını öğrenmiş olur. Dertlerimizi güzelce dinlemek ve her şeyi öğrenebilmek için sınıfımızı her zaman temiz tutmalı ve korumalıyız.