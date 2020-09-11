1. Sınıf Hayat Bilgisi Plan Yapalım konu anlatımı

Planlama yaparken dikkat etmemiz gerekenler bulunmaktadır. Ayrıca planımız sabah kalktığımız andan itibaren gece yaptığımız saate kadar devam etmelidir. Yani sabahtan akşama kadar planımızı buna göre yapmalı ve ayrıca mutlaka planımıza uymalıyız.

Plan Yapalım

Planlarımız her zaman saatlerimizi uygun olarak gerçekleşmelidir. Yani gün içerisinde her ne yapacaksak, mutlaka saatini hesaplamamız gerekmektedir. Şimdi sırasıyla günlük planımızı yapalım.

Sabah uyanmak: Eğer hafta içi ise ve okuluna gitmemiz gerekiyorsa, mutlaka buna göre saatimizi kurmalı ve erken kalkmalıyız. Eğer hafta sonu tatili ise o zaman biraz daha uyuyabiliriz. Ancak bu saati çok geç bırakmamalıyız.

Kahvaltı: Günümüzün en önemli planları içerisinde kahvaltı olmalıdır. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için mutlaka kahvaltı yapmalıyız. Ayrıca kahvaltı içerisinde ihtiyacımız olan tüm kaynakları dengeli şekilde yemeliyiz.

Günlük etkinliklerimiz: Kahvaltıdan sonra ne yapmamız gerektiğini mutlaka iyi hesaplamamız gerekiyor. Mesela okula gideceksek mutlaka çantamızı okuldan önce hazırlamalı ve okul kıyafetlerimizi giymeliyiz. Eğer dışarı çıkacak ve arkadaşlarımızla ya da ailemizle etkinlik gerçekleştireceksek, o zaman bunu da plana dahil etmeliyiz.

Akşam yemeği: Akşam yemeğinde ailemizin bize sunduğu yemekleri doğru şekilde tüketmeliyiz. Bunu yaparken akşamları her gün aynı saatte yemeğimiz çok önemlidir. O yüzden buna göre plan yapmalı ve sabahki işlerimizi ayarlamalıyız.

Ders çalışma etkinliği: Yemekten sonra ders çalışma etkinliği için mutlaka saate göre ayarlama yapmalıyız. Derslerimizi yapmalı ve aynı zamanda hikaye kitapları okumalıyız.

Oyun etkinliği: Dersimizi yaptıktan sonra dinlenmek ve ayrıca oyun oynamak için kendimize zaman ayırmalıyız. Ancak oyun ve dinlenme etkinlikleri için bir zaman belirlemeliyiz. Bu zamanı aşmamalıyız.

Yatma zamanı: Yatma saati bizim için çok önemlidir. Mutlaka buna dikkat etmeli ve yatma saatimizi geçirmemeliyiz. Özellikle sağlıklı büyümek ve gelişmek için tıpkı yemek yediğimiz gibi uymamız da çok önemlidir. O yüzden mutlaka önce en az 8 saat kadar uyumalıyız.

İşte gün içerisinde planlamamızı yaptık. Ancak bu planlamayı yaparken unutmamamız gereken bir şey var. Mutlaka sabah erken kalktığımız andan itibaren saate bakarak bu planlamayı gerçekleştirebiliriz. Gün içerisinde gerçekleştireceğimiz etkinlikleri hangi saatlerde yapacağımızı not alabiliriz. Böylece zaman kaybetmeden her şeyi vaktinde yapma şansını elde edebiliriz. Etkinlikler için ayırdığımız zamanın hiçbir zaman aşmamalıyız. Eğer bunu yaparsak planımıza eklediğimiz diğer etkinlikleri yapamayız.

Not: Hayatımız içinde planlı davranma ve hareket etme alışkanlığı elde etmeliyiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Her gün sabah erkenden kalktığımız gibi yapmamız gereken planları bir gün öncesinden ayarlayarak gerçekleştirebiliriz. Yani gece yatmadan önce planımızı yapabiliriz. Ertesi gün neler yapmamız gerektiğini dikkatli şekilde kağıda yazabiliriz. Şimdi bunları sırasıyla tekrar ele alalım.

- Zamanında uyanmak

- Kahvaltı yapmak

- Gün içerisinde gerekli etkinlikler yapmak

- Akşam yemeği yemek

- Ders çalışmak

- Dinlenmek veya oyun oynamak

- Zamanında yatmak ve uyumak

Yukarıda verdiklerimizi gün içerisinde sıralı şekilde yapabiliriz. Şimdi bunları kağıda yazalım ve ertesi gün uygulamaya çalışalım. Ayrıca bunları doğru şekilde yapabilmek için saatlerimizi ayarlamaya çalışalım.

Not: Eğer bunları tek başına yapamıyor isek mutlaka ailenizden yardım almalıyız. Anne ya da babamız bize bu konuda yardım eder. Böylece onlar sayesinde gün içerisindeki planımızı kolayca yapabilir ve saatleri ayarlayabiliriz.