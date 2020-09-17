1. Sınıf Hayat Bilgisi Okulun Bölümleri konu anlatımı

Okulumuza gittiğimiz zaman birçok bölüm ile karşı karşıya kalırız. Bu bölümler okulumuzun farklı yerlerinde bulunur. Şimdi okulumuzdaki bölümlerin neler olduğuna bakalım ve bunları inceleyelim. Bu bölümleri nasıl ve ne zaman kullanmamız gerektiğini anlayalım.

Okulun Bölümleri

Farklı bölümler okulumuzun değişik noktalarında yer alır. Şimdi sırasıyla devam edelim ve okulumuzun bölümlerinin ne olduğunu öğrenelim.

Müdür odası: Müdür odası okul müdürümüzün odasıdır. Okulu idare etmek ve kontrol etmek için odasında çalışır. Özellikle okul kayıtları, ders programları ve benzeri işler yapılır.

Müdür Yardımcısı odası: Adından da anlayacağımız gibi müdür yardımcısının bulunduğu odadır. Okulla ilgili durumlar olduğunda müdüre yardım eder.

Öğretmenler odası: Ders saatleri dışında tüm öğretmenler, öğretmenler odasında oturur ve dinlenir. Aynı zamanda bir sonraki ders için notlarını burada hazırlarlar. Biz nasıl teneffüste dinleniyor ve arkadaşlarımızla konuşuyor isek, öğretmenlerimiz de öğretmenler odasında birbirleri ile konuşur ve sohbet eder.

Kantin: Yiyecek ve içecek ihtiyacımızı karşılamak için kantini kullanırız. Ayrıca sadece bunun için değil, aynı zamanda okul ihtiyaçlarımızı da karşılayabiliriz. Mesela kalem ve silgi ya da defter gibi ihtiyaçlarımızı yine buradan karşılamamız mümkün.

Spor salonu: Beden eğitimi dersleri olduğu zaman spor aktivitelerini spor salonunda yaparız. Öğretmenimiz ile beraber egzersiz hareketleri gerçekleştiririz. Aynı zamanda spor salonunda farklı oyunlar oynarız. Bunlar içerisinde koşu yaparız, bazı hareketleri gerçekleştiririz ya da futbol ve basketbol ile voleybol gibi birçok değişik oyun oynarız.

Rehberlik servisi: Okulumuzda ayrıca rehberlik servisi bölümü bulunmaktadır. Burada okul ve derslerimizi ilgili bir şeye ihtiyacımız olduğunda rehber öğretmeni bize yardım eder. Rehber öğretmeni rehberlik servisinde bekler ve bize destek olur.

Tuvalet: Teneffüslerde tuvalet ihtiyacımızı karşılamak için sınıfımızın bulunduğu koridorda tuvalet vardır. Yani okulumuzun her koridorunda tuvalet bulunur. Böylece Tuvalete gitmek için alt katları bilmemize gerek yok. Ya da üst katlara çıkmanıza gerek yok. Ayrıca Okulumuzun tuvaletlerini çok dikkatli şekilde kullanmalı ve her zaman temiz tutmalıyız.

Temizlik görevlisi ve odası: Okulumuzun her zaman tertemiz olması ve sağlıklı şekilde derslerimizi yapabilmemiz için, okulumuzda temizlik görevlileri bulunur. Temizlik için gerekli malzemeler ise temizlik odasında yer almaktadır. Gün içerisinde temizlik görevlisi işini yapar ve bize okumamız için tertemiz bir okul bırakır.

Kütüphane: Okulumuzda kütüphane vardır ve en sessiz yerdir. Burada bir sürü kitap vardır ve okumak istediğimiz kitapları ödünç alabiliriz. Ayrıca bir kütüphane içerisinde kitap okumak istediğimiz zaman, bunu mutlaka sessizce yapmalıyız. Böylece çevremizde kitap okuyan arkadaşlarımızı rahatsız etmemiş oluruz.

Laboratuvar: Okulumuzda ayrıca laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvar içerisinde bazı deneyler yapılır ve bu deneyler öğretmenlerimiz kontrolünde gerçekleşir. Laboratuvara her zaman öğretmenlerimize gitmeliyiz ve bize öğretmenimiz söylemediği sürece hiçbir eşyaya dokunmamalıyız.

Gördüğümüz gibi okulumuzda bu şekilde birçok farklı bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler okulumuzun değişik yerlerinde bulunur. Aynı zamanda her birinin ayrı bir görevi bulunmaktadır. Bu görevler çok önemlidir ve bizim rahat bir şekilde okumamız için yer alır. İhtiyacımız olduğu zaman bütün bu bölümleri kullanabiliriz. Ancak bunları kullanırken çok dikkat etmeli ve gerekli olduğu zamanlarda kullanmalıyız. Okulumuzun bölümleri içerisinde elbette sınıflarımız da bulunur. Sınıflarımız ise bizim öğretmenlerimiz ile beraber ders yaptığımız yerdir.