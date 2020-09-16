1. Sınıf Hayat Bilgisi Okulda İletişim konu anlatımı

Okulda hem öğretmenlerimiz ile hem de arkadaşlarımızla doğru şekilde iletişim kurmalıyız. Öncelikle onlara saygılı olmalıyız. Böylece onlar da bizimle saygılı davranarak iletişim kurar. Ayrıca hem okulda hem de sınıfımızın içinde dikkat etmesi gereken eğitim kuralları bulunuyor.

Okulda İletişim

Sınıfta ve okulda uymamız gereken iletişim çok önemlidir. Bu iletişimler arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizin yanı sıra, okul çalışanları ile iletişim kurmamıza imkan tanımaktadır. Tabii burada dikkat etmemiz gereken bazı kurallar bulunur.

- İletişim kurarken okulda kesinlikle yüksek sesle konuşmamalıyız. Bu durum hem sınıfımızı içinde hem koridorda hem de okul bahçesinde geçerlidir.

- Sınıfımıza iletişim kurarken öğretmenimizden izin istemek için parmak kaldırmalıyız. Eğer öğretmenimiz izin verirse o zaman konuşabiliriz.

- Arkadaşlarımıza kötü sözler söylememeli ve onları incitmemeliyiz.

- Okulumuz bahçesinde sıraya girdiğimiz zaman konuşmamalıyız. Özellikle bayrak töreninde ve İstiklal Marşı okunurken sessiz olmalı ve hareketsiz durmalıyız.

Yukarıda verdiğimiz kurallara uyarak okulumuzda düzgün şekilde eğitim alabiliriz. Tabii iletişim sadece okulumuza değil aynı zamanda okulumuz çevresinde de çok önemlidir.

Okulumuz çevresinde iletişim: Okulumuz çevresinde yapacağımız iletişim konusunda öncelikle kesinlikle yabancılarla konuşmamalıyız. Tanımadığımız insanlar bizleri bir yerlere götürmek isterse onlarla kesinlikle gitmemeliyiz. Bu durumlara karşı dikkat etmemiz gereken bazı iletişim kuralları bulunmaktadır.

- Yabancılara hem kendimiz hem de tanıdığımız insanlar hakkında bilgi vermemeliyiz.

- Tanımadığımız insanların yanından hemen uzaklaşmalıyız.

- Yabancılar bizimle konuşmak istediği zaman, ‘Sizi tanımıyorum,’ diyerek onlardan hemen uzaklaşmalıyız.

- Annemize ve babamıza tanıdığını söylese bile yabancılara inanmamalıyız.

- Anne ya da babamızın kaza geçirdiği gibi sözler söyleseler bile yabancıların bu sözlerine kesinlikle inanmamamız gerekiyor.

- Asla okulun çevresindeki yabancı kişilerle iletişim kurmamalı ve onlarla bir yere gitmemeliyiz.

- Yabancılar bize hediye verdiği zaman onları kabul etmemeliyiz.

- Ayrıca yabancıların verdiği içecek ve yiyeceklerini kesinlikle kabul etmememiz gerekiyor.

- Eğer yabancılar bize dokunur ise onlara dokunmaması gerektiğini söylemeliyiz ve bağırmalıyız.

Okul bahçesinde ve etrafında bu gibi durumlar ile karşı karşıya kalırsak, kesinlikle öğretmenimizi haber vermeliyiz. Tanımadığımız yabancı bir kişi bizimle konuşmak isterse hemen oradan uzaklaşmalı ve öğretmenimize bildirmeliyiz. Böylece öğretmenlerimiz neler yapılması gerektiğini bilir ve bizi korur.

Not: Okulda ve çevresinde sadece tanıdığımız insanlar ile iletişim kurmalıyız. Tanımadığımız insanlardan uzak kalmalı ve okul bahçesinin dışına çıkmamalıyız. Bunları uygular isek o zaman güvende oluruz ve can güvenliğimizi koruruz.

Tanımadığımız kişilerle iletişim kurarken neler yapmamız gerektiği konusunda yukarıda hepsini yazdık. Burada bizim yapmamız gereken defterimizi çıkarmak ve kalemimiz ile bunları tekrar yazmaktır. Böylece tekrar yapabilir ve okulda iletişim konusunda neler yapmamız gerektiğini daha iyi anlayabiliriz.

Ayrıca bunu ailemiz ile beraber konuşabilir ve böylece daha iyi şekilde anlama şansını elde edebiliriz. Okulda iletişim nasıl olur böylece ailemize de anlatmış oluruz.

Not: Eğer sınıfta ve okul bahçesi ile beraber okulun etrafında arkadaşlarımız iletişim kurallarına uymaz ise, onları kibar bir biçimde mutlaka uyanmamız gerekir. Bunu onların güvenliği için yapmalıyız. Onlara tanımadığı insanlarla konuşmaması gerektiğini dikkatli bir şekilde anlatmalıyız.

Hem kendi güvenliğimiz hem de arkadaşlarımızın güvenliği için mutlaka okulda iletişim kurallarına uymamız gerekir. Ayrıca okulda iletişim kuralına uyarak saygı ve sevgi içerisinde, arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kurabiliriz.