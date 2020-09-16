1. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Yolunda Güvenlik Kuralları konu anlatımı

Eğer evimiz ile okulumuz arasındaki kurallara uymaz isek o zaman kazalar ile karşı karşıya kalabiliriz. Bir yerlerimiz incinebilir ve canımız acıyabilir. O yüzden mutlaka trafik kurallarına uymalıyız. Elimizden okula giderken veya okuldan eve dönerken neler yapmamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz.

Okul Yolunda Güvenlik Kuralları

Trafikte mutlaka karşıdan karşıya geçmek zorunda kalabiliriz. Böyle durumlarda ne yapmamız gerekiyor ve karşıya nasıl geçmemiz gerekiyor bunu öğrenmeliyiz. Bunun için bazı güvenlik yerlerini kullanabiliriz. Şimdi bunların ne olduğunu sırasıyla öğrenelim.

- Mutlaka karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanmalıyız.

- Eğer var ise öncelikle üstü ya da alt köprüyü kullanmamız gerekir.

- Aynı zamanda trafik polisinin olduğu yerlerde karşıdan karşıya geçmeye dikkat etmeliyiz.

- Kaldırımda beklerken karşımızdaki trafik lambası yeşil olduğunda geçmeliyiz.

Yukarıda saydığımız trafik için güvenli yerlerden geçerek rahatlıkla okulumuza gidebiliriz. Aynı şekilde okulumuzdan Eve dönerken de yine Yukarıda saydığımız güvenli yerleri kullanmamız gerekir.

Not: Eğer okulumuza servis aracı ile gidiyor isek, başka hiçbir yere uğramadan doğrudan servis aracına binmeliyiz. Bu durum hem evden okula giderken hem de okuldan eve dönerken geçerlidir. Hiçbir yere uğramadan direkt olarak servis aracına binmeliyiz. Böylece sağlıklı ve güvenli şekilde okulumuza ya da evimizi ulaşım sağlayabiliriz.

Eğer evden okula ve okuldan eve ailemiz bizi arabasıyla götürüyor ise, o zaman ailemizin arabayla gelmesini mutlaka okulun içinde beklemeliyiz. Ailemizin arabasını gördüğümüz zaman gitmeli ve arabaya binerek güvenli şekilde evimize gitmeliyiz.

Evden okula giderken ya da okuldan eve dönerken yabancılarla kesinlikle konuşmamalı ya da onlarla gitmemeliyiz. Onlar bizi bir yere çağırdığı zaman bunu yapmalıyız. Eğer bize dokunmak isterlerse o zaman yardım istemeliyiz. Sadece tanıdığımız insanlarla konuşmalıyız. Ancak konuştuğumuz insanlar çok iyi tanıdığımız kişiler olmalıdır.

Eğer yabancı birileri size, ‘Benimle gel, ben seni annene götüreceğim’ derse onlarla kesinlikle gitmemeliyiz. Böyle durumlarda yabancı insanlara cevap olarak, ‘Hayır. Teşekkür ederim. Ben kendim giderim.’’ şeklinde cümleler kurmalıyız.

Aynı zamanda gün içerisinde okulda ve okulun dışında yaşadıklarımızı mutlaka ailemize anlatmalıyız. Böylece eğer yanlış bir şey yaparsak ailemiz bizi doğru yapmak için uyarabilir. Biz de ertesi gün okula giderken doğru şeyi yapabiliriz.

Not: Eğer bazı arkadaşlarımız trafik kurallarına uyumuyor ve yabancılarla konuşuyor ise, onları mutlaka bu konuda kibar bir şekilde uyarmalıyız. Yabancılar ile konuşmamaları gerektiğini, servis aracına bilmeleri gerektiğini ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini söylemeliyiz.

Ayrıca dışarıdayken yardıma ihtiyacı olan tanıdığımız insanlara yardım etmeliyiz. Özellikle yaşlılara yardım etmeli ve onların elindeki eşyaları taşımalıyız. Ayrıca trafikte karşıdan karşıya geçerken yaşlı insanlara mutlaka yardım etmemiz gerekir. Mutlaka yaya geçidinden onları karşıya geçirmeli ve destek olmalıyız.

Okul yolunda en dikkat etmemiz gereken hususlar arasında sağımıza ve solumuza bakmaktır. Mutlaka karşıdan karşıya geçerken önce solumuza bakmalıyız. Daha sonra yolun ortasına geldiğimiz zaman sağımıza ve solumuza bakmamız gerekiyor. Eğer araç geçmiyor ise güvenli şekilde karşıya geçebiliriz.

Aynı zamanda mutlaka trafikte yürürken kaldırımı kullanmalıyız. Bunu yaparken yoldan 1 ya da 2 metre uzakta olacak şekilde kaldırımda yürümeliyiz. Bu sayede güvenli biçimde kaldırımda ilerleyebilir ve okulumuza ya da evimize ulaşabiliriz.