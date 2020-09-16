1. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Kuralları konu anlatımı

Mutlaka okulumuzun kurallarını öğrenmeliyiz. Ancak sadece öğrenmekle kalmamalıyız. Aynı zamanda bütün bu kurallara uymalı ve kurallara uygun şekilde davranmalıyız. Böylece daha güvenli şekilde ve düzenli eğitim görebiliriz. Özellikle can güvenliğimizi korumak ve okulumuzun düzenini sağlamak için kurallar çok önemlidir.

Okul Kuralları

Okulda uymamız gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kuralları iyi şekilde öğrenmek bizim için çok önemlidir. Okul kurallarını asla unutmamalı ve harfiyen yerine getirmek için dikkat etmeliyiz. Şimdi okuldaki kurallara bakalım ve neler olduğunu öğrenelim.

Okula zamanında gelmeliyiz: Derslerimizi kaçırmamak ve düzenli şekilde sınıfa girebilmek için okulumuza zamanında gelmeliyiz. Eğer okulumuza geç kalırsak hem düzen bozulur hem de dersleri kaçırmış oluruz.

Okul merdivenlerine dikkat etmeliyiz: Okul merdivenlerini kullanırken çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Mutlaka merdivenlerden çıkarken ya da inerken her zaman sağ tarafı kullanmalıyız. Böylece düzenli şekilde arkadaşlarımız ile beraber merdivenlerden yukarı çıkabilir ya da aşağıya inebiliriz.

Okulumuzu temiz tutmalıyız: Okulumuzu ve çevresini her zaman temiz tutmalıyız. Özellikle bahçede oyun oynarken kesinlikle yere çöp atmamalıyız. Okulumuzun etrafında çöp kutuları bulunur. Yiyeceklerimiz ve içeceklerimizi bu çöp kutularına atmalıyız. Böylece okulumuz her zaman temiz kalır. Bu durum sadece okulumuz için değil ayrıca sınıfımız adına da geçerlidir.

Pencerelerden aşağı sarkmamalıyız: Okulumuzun sınıflarındaki pencerelere çok dikkat etmeliyiz. Eğer pencereden sarkarsak aşağı düşebiliriz. O zaman çok ciddi kazalar geçirebiliriz. Bunun olmaması için ise mutlaka pencerelerden uzak durmalı ya da pencereden sarkmamalıyız. Teneffüsler dışında pencerelerimiz her zaman kapalı olmalıdır.

Koridorlarda koşmamalıyız ve gürültü yapmamalıyız: Okulumuzun koridorlarında koşmadan ve gürültü yapmadan yürümemiz gerekmektedir. Böylece sınıfta başka dersler yapan arkadaşlarımızı rahatsız etmemiş oluruz. Ayrıca koridorda koşarken başka arkadaşlarımızla çarpışabiliriz. Böyle durumlarda bir taraflarımızı incitebilir ve kaza geçirebiliriz.

Kablo ve prizlerden uzak durmalıyız: Okulumuzun farklı yerlerindeki kablo ve prizlerden uzak durmalıyız. Eğer onlarla oynarsak ve ellerimizi prize sokarsak çok tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalabiliriz. Yaralanabiliriz ve canımız çok ciddi şekilde acıyabilir.

Yukarıda gördüğünüz tüm kurallara dikkat ederek okulumuzda düzeni sağlayabiliriz. Aynı zamanda can sağlığımızı koruyabiliriz ve böylece arkadaşlarımızı da korunmuş oluruz.

Not: Eğer okul kurallarına uymayan arkadaşlarımız var ise, onları mutlaka kibar bir biçimde uyarmamız gerekmektedir. Eğer okul kuralları hakkında bilgileri yok ise o zaman onlara bilgileri biz anlatabiliriz. O yüzden mutlaka kuralları her zaman iyi bilmeli ve bunlara daima uymalıyız.

Okulumuzu evimiz kadar sevmeliyiz. Ona değer vermeliyiz ve her zaman temiz tutmalıyız. Okulun farklı eşyalarına dikkat etmeliyiz ve onlara zarar vermemeliyiz. Ayrıca okulumuzun bahçesinde veya çevresinde çöpler görürsek, mutlaka temizlik görevlisine bilgi vermeliyiz.

Okul kurallarına uymak ile beraber sınıf kurallarına uymak çok önemlidir. Çünkü okulumuzun her kısmı olduğu gibi sınıfımız da bizim için çok önemlidir. Yani hem okulumuzu ve okulumuzun bahçesini hem de sınıfımızı korumalı ve düzenli tutmalıyız.

Not: Teneffüslerde oyun oynamak için mutlaka okul bahçesine çıkmalıyız. Eğer sınıfımızda veya okul koridorlarında oynarsak ya da koş durursak, o zaman istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Okulumuzun içi toz olabilir veya arkadaşlarımıza çarpışarak ciddi zararlar görebiliriz. Bütün okul kurallarına her zaman uyumalı ve bunları iyi öğrenmek için defterimize yazmalıyız.