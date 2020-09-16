1. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Çalışanları konu anlatımı

Okulumuzun düzgün şekilde işleyebilmesi için belli başlı bazı bölümler bulunur. Bu bölümler içerisinde insanlar görev yapar ve okulumuzun idaresi gerçekleşir. Böylece biz de güvenli ve rahat şekilde okulumuzda eğitim alırız.

Okul Çalışanları

Çalışanlar ve görevleri ile beraber okulumuzda birçok bölüm bulunmaktadır. Okulumuza herhangi bir eksik durum söz konusu olduğunda, okul çalışanları görevlerini yerine getirir. Aynı zamanda herhangi bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman, okul çalışanları görevlerini gerçekleştirir ve bize yardımcı olur. Şimdi okul çalışanları ve görevleri ile bölümlerin ne olduğuna bakalım.

Sınıf öğretmeni: Öğrencilerin eğitim ve öğretiminden sorumlu kişilerdir. Her öğretmen bir sınıftan sorumludur ve o sınıfın sınıf öğretmeni olur. Bizim de sınıfımızın bir öğretmeni vardır ve herhangi bir ihtiyacımız olduğunda ona söyleriz.

Kantin çalışanı: Teneffüs olduğu zaman alışverişlerde bize yardımcı olan kişidir. Özellikle yiyecek ve içecek ihtiyaçlarımızı karşılar. Bunu daha çok teneffüslerde gerçekleştiririz. Ders saatlerinde kantine uğramamalı ve sınıfımızda olmalıyız.

Okul müdürü: Okul müdürü okulu yöneten kişidir. Özellikle okul için gerekli olan araç ve gereçleri temin etmek adına yardımcı olur. Aynı zamanda bize de yardımcı olur ve okuldaki ders programını düzenlemede destek verir.

Müdür yardımcısı: Yönetim işleri söz konusu olduğunda müdüre yardım eden kişidir. Müdürün yetişemediği yerlerde ona yardımcı olur ve gerekli işlerin tamamlanmasına destek sağlar.

Temizlik görevlisi: Okulun temizlik ve bakım işleri ile ilgilenen kişidir. Okulun her zaman temiz kalmasını sağlar ve bizim sağlıklı şekilde derslerimizi yapmamıza olanak verir. Aynı zamanda okul içerisinde herhangi bir sorun yaşandığı zaman, okulun gerekli bakım işlemlerini yürütür.

Rehber öğretmen: Okuldaki uyumla ilgili etkinlikleri düzenleyen kişiler rehber öğretmenlerdir. Yani bizlerin okula daha iyi şekilde alışması için bizlere yardımcı olur. Bu konuda herhangi bir yardıma ihtiyacınız olduğu zaman, rehber öğretmenine giderek ondan yardım isteyebiliriz.

Gördüğünüz gibi yukarıda okulda görevli olan kişileri yazdık. Bu insanlar okulumuz için çok önemlidir. Aldığımız eğitimin aksamaması için okulun görevlileri düzenli olarak işlerini yaparlar. Bizim gibi onlar da okula hafta içi gelirler. Akşam olana kadar okulda dururlar ve gerekli olan tüm işleri eksiksiz bir şekilde yerine getirirler. Aynı zamanda bizim ihtiyacımız olan bazı durumlar karşısında, bizlere yardımcı olmak için bulunmaktadırlar. Bu yüzden yukarıda saydığımız tüm okul görevlilerine bir şeye ihtiyacımız olduğunda danışabiliriz.

Not: Okulda herhangi bir ihtiyacımız olduğu zaman gitmemiz gereken ilk görevli kişiler sınıf öğretmenleridir. Hemen sınıf öğretmenimizi bulmalı ve ondan yardım istemeliyiz. Acil durumlarda ya da kişisel ihtiyaçlarımız olduğu zaman, kendi sınıf öğretmenimiz bize hemen yardımcı olur.

Okulumuzda sorun yaşanmaması için tüm okul görevlileri işlerini eksiksiz olarak yerine getirir. Her okul görevlisinin kendine göre ayrı bir görevi bulunmaktadır. Bu görevlerini yerine getirirken bunları her zaman okulun içerisinde yaparlar. Bu sayede biz de öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız ile beraber, sınıfımızda rahatlıkla derslerimizi yapabiliriz. O yüzden okul çalışanları okulumuz için çok önemli insanlardır. Ayrıca okulumuzdaki bütün öğretmenlerin görevleri çok önemlidir ve onlar sayesinde doğru şekilde eğitimimizi tamamlarız.

Yukarıda verdiğimiz okul çalışanları ve görevlerini tekrar ederek konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Okul çalışanlarını ve görevlerini unutmamalı ve bunları her zaman aklınızda tutmalısınız.