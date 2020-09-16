1. Sınıf Hayat Bilgisi Kullanacağımız Ders Araç Ve Gereçler konu anlatımı

Okulda hem bize ait olan hem de okula ait olan birçok araç ve gereç bulunmaktadır. Bu araç ve gereçleri hem öğretmenlerimiz kullanır hem de biz kullanırız. Böylece daha iyi bir eğitim alırız ve öğrendiklerimizi yazma ve çizme şansı elde ederiz.

Kullanacağımız Ders Araç ve Gereçler

Okulda kullanabileceğimiz birçok değişik ders araç ve gereçler bulunmaktadır. Öncelikle bize ait olmayan ve okulda bulunan araç gereçleri bakalım.

Yazı tahtası: Akıllı yazı tahtası sayesinde öğretmenimiz bize birçok görüntü gösterir. Bu görüntüler sayesinde birçok yeni bilgi öğreniriz. Aynı zamanda bu yazı tahtası üzerine öğretmenimiz değişik şeyler yazar. Biz de bu yazıları kendi defterimize yazarak öğrenebiliriz. Özellikle okumayı yazmayı öğrenirken öğretmenimiz bunu kullanır.

Projeksiyon: Okulumuzda projeksiyon vardır. Projeksiyon sayesinde görüntüleri görebiliriz. Görüntüler yazı tahtası üzerinde görünür ve biz de birçok çizgi film ya da film izleriz. Aynı zamanda farklı görüntüler ile öğretmenimiz bize öğrenmemiz gerekenleri gösterir.

Sınıfımızdaki panolar: Sınıfımızda duvarlarda olan birbirinden değişik panolar sayesinde, farklı bilgileri öğrenebiliriz. Mesela mevsimleri öğretmenimiz bize gösterir. Aynı zamanda bu panolar üzerine birçok etkinlik yaparız. Resimler çizdiğimiz zaman öğretmenimin sayesinde bu konuların üzerine resimlerimizi asarız.

Bunlar bize ait olmayan ve sınıfımızda yer alan araç ve gereçlerdir. Aynı zamanda bize ait olan ve kullandığımız araç ve gereçlerimiz vardır. Şimdi ders için kullandığımız araç gereçlerimiz neler bunlara bakalım.

Kalemlerimiz: Kalemlerimiz sayesinde defterimize tüm yazıları yazarız ve daha sonra evde çalışma şansı elde ederiz. Öğretmenimiz bize ne derse biz onları defterimize kalemlerimiz sayesinde yazarız.

Silgimiz: Eğer defterimize yanlış bir yazı yazar isek o zaman silgimiz ile silebiliriz.

Abaküs: Abaküs üzerinde boncuklar olan bir araç gereçtir. Böylece abaküs sayesinde saymayı öğreniriz. Öğretmenimiz bize bu araç gerecin nasıl kullanılacağını öğretir.

Resim boyalarımız: Resim boyalarımız sayesinde birçok değişik resim yaparız. Bu resimlerimizin bazılarını eve götürürüz bazılarını ise sınıfımıza asarız.

Resim defterimiz: Yaptığımız bütün resimleri resim defterlerimize çizeriz. Böylece eğlenceli bir vakit geçiririz ve rengarenk boyalar kullanarak harika resimler çizeriz.

Cetvellerimiz: Cetvel sayesinde daha düzgün çizgiler çizebiliriz. Böylece hem yazı yazarken hem de resim çizerken daha düzgün şekiller yapabiliriz. O yüzden farklı şekillerde ve boyutlarda cetvel çeşitleri vardır.

Makaslarımız: Makaslarımız ile beraber kağıtları keseriz ve değişik şekiller oluştururuz. Ama bunu mutlaka öğretmenimiz kontrolünde yapmamız çok önemlidir. Zarar görmemek için kendi başımıza makası kullanmamalıyız.

Kitaplarımız: En önemli araç gereçlerimiz arasında kitaplarımız vardır. Kitaplarımın sayesinde birçok hikaye okuruz ve bilgiler öğreniriz.

Bu şekilde daha birçok değişik ders araç ve gerecimiz bulunmaktadır. Bunlar bizim okul için en önemli ihtiyaçlarımızdır.

Not: Araç gereçlerimizi kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Arkadaşlarımıza ve kendimize zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Özellikle makas ve yapışkan gibi araç gereçleri kullanırken çok özen göstermemiz gerekir. Aynı zamanda arkadaşlarımızın araç gereçlerine zarar vermemeliyiz.

Ders araç ve gereçlerimiz sayesinde hem okulumuzda hem de evimizde ödevlerimizi yapabiliriz. Bu yüzden mutlaka doğru araç ve gereci kullanmaya dikkat etmeliyiz. Örneğin okula giderken mutlaka çantamıza ihtiyacımız olan ders araç ve gereci koymalıyız. Böylece yorulmadan eşyalarımızı taşıyabiliriz.