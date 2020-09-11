1. Sınıf Hayat Bilgisi Kitle İletişim Araçlarının Bilinçli Kullanımı konu anlatımı

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte kitle iletişim araçları da gelişmeye başladı İlk telgraf 1835 yılında icat edildi. Radyonun icat edildiği yıl ise 1895'tir. Telefon ve televizyondan sonra bilgisayar kullanımı arttı. İnternet ise günümüzde en çok kullanılan kitle iletişim aracıdır. İnsanların iletişim ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılayan bu araçlar bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır.

Kitle İletişim Araçlarının Bilinçli Kullanımı

1- Telefon:

Cep telefonları internet ile birlikte en çok kullanılan kitle iletişim araçlarının başında geliyor. Yapılan bir araştırmada insanların günlük ortalama 10 saat telefon kullandıkları ortaya çıktı. Gün içinde saatlerce sabit bir ekrana bakmak, birçok açıdan zararlıdır. Duruş ve uyku bozukluklarına neden olur. Telefon ekranının parlak ışığı ise göz sağlığını olumsuz etkiler. Cep telefonlarını oyun oynamak ya da sosyal medyada vakit geçirmek için değil iletişim kurmak için kullanmalıyız.

Tüm telefonlarda radyasyon olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle uyuduğumuz odada cep telefonu bulundurmamalıyız.

2- Televizyon:

Dünyadaki ilk televizyon 1926 yılında icat edildi. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte televizyonlara da birçok yeni özellik ve kanal eklendi. Önceleri sadece haberleri takip etmek için izlenen televizyonda spor, kültür, eğlence, müzik yayınları da yapılıyor. Fazla televizyon izlemek ise hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza zarar verebilir. Ekranına yakından bakmak, gözlerimizin zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle televizyonu 4-5 metrelik mesafeden seyretmeliyiz.

Televizyonda şiddet içeren kanalları değiştirmeli, bizim için uygun olan yayınları izlemeliyiz.

3- İnternet:

Dünyada 4 milyara yakın kişi aktif olarak internet kullanıyor. İnternet, en yeni haberlerden anında haberdar olmamızı sağlayan teknolojik bir kitle iletişim aygıtıdır. Ancak interneti amacı dışında ve çok fazla kullanmak da yarardan çok zarar getirir. Sanal ortamı belli başlı konularda araştırma yapmak ve bilgi edinmek için kullanmalıyız. Tanımadığımız kişilere bilgisayar ve telefon şifremizi, kimlik numaramızı ve özel bilgilerimizi vermemeliyiz. E-mail adresimize bilmediğimiz adreslerden gelen bağlantılara tıklamamalıyız. Karşımızdaki kişi kötü niyetli olabilir ve bizden aldığı bilgileri kötüye kullanabilir.

İnternette çok fazla vakit geçirmek, bize sorumluluklarımızı unutturabilir. Ders çalışmamız ya da kitap okumamız gereken zamanı bilgisayar ve telefonda geçirmemize neden olabilir. Planlı programlı hareket etmeli ve kendimize bir limit koymalıyız. Örneğin hafta içi 1, hafta sonları ise 2 saat internette vakit geçirebiliriz. Böylelikle derslerimizden geri kalmaz ve diğer sorumluluklarımızı yerine getirebiliriz.

İnternetin hayatımıza girmesi ile birlikte bilgiye erişim çok daha hızlı ve kolay oldu. Yine de sanal ortamda okuduğumuz her habere ve bilgiye hemen inanmamalıyız. Sanal platformlarda dolaşan birçok haber ve bilgi yanlış olabilir. Bu nedenle birkaç siteye daha girip haber ve bilgileri karşılaştırmalıyız. Son olarak internette fazla vakit geçirmek, sosyal hayatı da olumsuz etkiler. Ailemize ve arkadaşlarımıza zaman ayırmak için kitle iletişim araçlarının tamamını bilinçli kullanmalıyız.

4- Gazete - Dergi:

Günlük gazeteler, spor, siyaset, kültür ve sanat gibi alanlarda yaşanan son gelişmelerden haberdar olmamızı sağlar. Dergiler ise kendi içerisinde edebiyat, müzik, bilim, sanat gibi türlere ayrılır. Bizim için faydalı olan yayınları takip etmeliyiz. Gazete ve dergi okumak, en az kitap okumak kadar yararlıdır. Dünyada ve ülkemizde yaşananları öğrenmemizi ve güncel bilgiler edinmemizi sağlar.