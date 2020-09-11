1. Sınıf Hayat Bilgisi Kişisel Bakım konu anlatımı

Mutlu ve huzurlu bir yaşam ile hayatımızı devam ettirebilmek için kişisel bakımımıza her zaman dikkat etmeliyiz. Ayrıca kişisel bakım günlük olarak yapılır. O yüzden gün içerisinde gerekli olan bakımımızı özen göstermeli ve böylece sağlığımızı her zaman korumaya özen göstermeliyiz.

Kişisel Bakım

Kişisel bakım kuralları bizim için çok önemlidir. Peki, kişisel bakım kuralları ne demek?

Kişisel bakım kuralları: Hayatımızı daha sağlıklı şekilde sürdürmemizi sağlayan, insanlarla daha iyi ilişki kurabilmemize olanak veren temizlik kurallarına kişisel bakım kuralları denmektedir.

Düzenli olarak kişisel bakım yaptığımız zaman etrafınızdaki insanlar da bizimle beraber daha çok oynamak ve sohbet etmek ister. Çünkü o zaman karşımızdaki kişiyi de rahatsız etmemiş oluruz. Şimdi kişisel bakım için ne yapmamız gerekiyor gelin bunlara beraber sırası ile bakalım.

Saç bakımı: Terleme ve toz ile güneşten dolayı saçlarımız kirlenebilir. Saçlarımız yağlı ve çirkin göründüğü zaman şampuan ve tarak kullanarak, saçlarımızın çok daha temiz hale gelmesine fırsat verebiliriz. Böylece insanlar bize çok daha olumlu şekilde bakar ve yaklaşır.

El ve ayak bakımı: Öncelikle eve geldiğimiz zaman hemen ellerimizi yıkamalıyız. Aynı zamanda tuvaletten çıktığımız zaman da ellerimizi hemen yıkamamız gerekiyor. Ayrıca yemek yemeden önce ve sonra ellerimizi düzenli olarak mutlaka yıkamalıyız. Gün boyunca ayakkabının içinde havasız kalan ayaklarımız ise bazı hastalıklar ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıca kötü kokabilir. O yüzden dışarıdan her geldiğimizde mutlaka el ve ayaklarımızı dikkatlice yıkamalı ve kurutmalıyız. Mutlaka kendimize ait bir havlumuz olmalıdır. Başka birinin havlusunu kullanırsak eğer bazı cilt sorunlarına yakalanabiliriz. Özellikle tırnak içlerimiz çok fazla mikrop barındırır. Bu yüzden haftada bir kez mutlaka el ve ayak tırnaklarımızı düzenli olarak kesmeliyiz.

Ağız ve Diş bakımı: Ağız ve diş bakımı konusunda ilk olarak mutlaka düzenli dişlerimizi fırçalamalıyız. Mutlaka kendimize ait bir diş fırçamız olmalıdır. Başkasının diş fırçası bize bazı hastalıklar geçirebilir. Eğer imkanımız varsa yemek ya da tatlı yedikten sonra mutlaka dişlerimizi fırçalamalıyız. Eğer dışarıda isek o zaman su ile ağzımızı çalkalamalıyız. Ya dişlerimizi fırçalamaz isek o zaman ağzımız kokabilir. Bu da insanların bizden uzaklaşmasına sebep verir. Düzenli olarak dişlerimizi fırçaladığımız zaman, dişlerimizin çürümesini engelleyebiliriz. Ağzımız kokmaz ve insanlarla rahatça iletişim kurabiliriz.

Kıyafet bakımı: Kişisel bakım konusunda olmazsa olmazlar içerisinde kıyafet bakımı gelir. Eğer kıyafetlerimiz temiz olursa hem temiz bir şekilde kokarız hem de güzel görünmemizi sağlar. Aynı zamanda çevremizde iyi bir izlenim oluştururuz.

Vücut bakımı: Vücudumuzun tamamı vücut bakımı olarak geçer. Bu konuda en önemlisi banyo yapmaktır. Sık sık banyo yapmalı ve temiz olmalıyız. Banyo yaparak vücudumuzdaki tüm kirlerden arınabiliriz. Kış aylarında haftada bir kere yaz aylarında ise en az 3 kere banyo yapmalıyız. Ayrıca banyo yaparken koltuk altlarımızı temizlemeliyiz. Eğer bunu yapmazsak pis bir görüntü oluşur ve kötü koku yayılır. Banyonun ardından hoş kokular sürebilir ve kişisel bakımımızı tamamlayabiliriz.

Not: Kişisel bakımı okulda devam edebilmek için çantamıza gerekli araç ve gereçleri koymalıyız. Bunun için annemiz ve babamızdan yardım istemeliyiz. Böylece tarak, ayna ve ıslak mendil gibi eşyaları çantamıza yerleştirebiliriz.