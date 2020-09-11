1. Sınıf Hayat Bilgisi Kaynakları Verimli Kullanma konu anlatımı

Günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için bazı kaynaklardan faydalanırız. Bu kaynaklar doğal ve yapay kaynaklar olarak iki şekilde ele alınır. Ayrıca kaynakların bazıları gündüz işimize yarar bazılarını ise gece kullanırız. Önemli olan kullanmış olduğumuz kaynakları doğru yerlerde ve verimli biçimde kullanmaktır.

Kaynakları Verimli Kullanma

İhtiyaçlarımızı giderebilmek için iki farklı kaynak türümüz bulunmaktadır. Bunlardan biri doğal kaynaklar diğeri ise yapay kaynaklardır.

Doğal kaynaklar: Doğada kendiliğinden olan kaynaklara doğal kaynaklar denir. Peki, bu kaynaklar nelerdir? Güneş hem bizi ısıtır hem de aydınlanmamıza imkan verir. Aynı zamanda yıldız gibi doğal kaynaklar da bulunmaktadır.

Yapay kaynaklar: İnsan eli ile hazırlanmış olan kaynaklar yapay kaynaklar olarak bilinmektedir. Bu kaynaklar bizim için çok önemlidir ve kontrolü bizdedir. O yüzden çok dikkatli şekilde kullanmalıyız.

Günlük kullandığımız kaynaklar içerisinde elektrik ve su gibi kaynaklar bulunmaktadır. Ancak kaynaklar dünyamızda sınırsız değildir. Bu yüzden bizler kullandığımız kaynaklar için para öderiz. O yüzden kullanmış olduğumuz tüm kaynakları israf etmeden, doğru ve düzenli biçimde kullanmalıyız. Daha doğrusu gün içerisinde mutlaka verimli şekilde kaynakları kullanmamız gerekmektedir.

Kaynakları nasıl verimli kullanacağınıza dair yapmamız gerekenler bulunmaktadır. Şimdi gelin bunları inceleyelim ve ne yapmamız gerektiğini öğrenelim.

- Işıkları gereksiz yere açık bırakmamalıyız.

- Işıkları kullandıktan sonra mutlaka kapatmalıyız.

- Dişlerimizi fırçaladığımız sırada musluğu boş yere akıtmamalıyız.

- Diş macununu bir mercimek tanesi büyüklüğünde kullanmamız yeterlidir.

- Elimizde bulunan elektrikli araçların her biri aynı anda çalışmamalıdır.

- Kullanmadığımız araçları kapatmalıyız. Bu sayede elektrikte tasarruf etmiş oluruz.

- Ellerimizi yıkarken sıvı sabunu mutlaka bir fındık tanesi büyüklüğünde akıtarak kullanmalıyız.

Eğer bütün bu kurallara dikkat edersek gün içerisinde değerlendirdiğimiz kaynakları verimli şekilde kullanabiliriz. Böylece birçok farklı fayda sağlarız. Özellikle ailemizin bütçesini korumuş oluruz ve bu konuda tasarruf sağlarız. En önemlisi çevremizi korumuş oluruz ve dünyamızın kaynaklarını da israf etmemiş oluruz. Çünkü dünyamızın kaynakları sınırlıdır. Eğer bu kaynakları doğru şekilde kullanmaz isek tükenir. O zaman başta su olmak üzere elektrik ve birçok farklı kaynak ihtiyacımızı karşılayamayız.

Kaynakları verimli kullanırken bunu sadece evde gerçekleştirmemeliyiz. Aynı zamanda okula gittiğimiz vakitlerde, burada da aynı şekilde kaynakları verimli kullanmamız gerekir. Mesela lavaboda suyu çok fazla akıtmamalıyız. Aynı zamanda okulun ışıklarının da boş yere yanmamasına dikkat etmeliyiz.

Not: Eğer kaynakları verimli kullanma konusunda arkadaşlarımız buna uymuyorsa, o zaman onları kibar bir şekilde uyarmalıyız. Ayrıca gün içerisinde kullandığımız kaynakları neden verimli kullanmamız gerektiğini onlara anlatmalıyız.

Kullandığımız giysilerimiz konusunda da verimli olmayı bilmeliyiz. Çok fazla kıyafet almamalıyız ve kullanmadığımız kıyafetleri değerlendirmeliyiz. Mesela ihtiyacı olan insanlara artık bize olmayan kıyafetlerimizi verebiliriz. Böylece hem verimli bir kullanım sağlayabiliriz hem de ihtiyacı olan insanlara yardım etmiş oluruz.

Kaynakları verimli kullanmak her yaştan insan için geçerlidir. Hem çocuklar hem de yetişkinler tüm kaynakları doğru biçimde kullanmalıdır. Özellikle başta su ve elektrik olmak üzere aynı zamanda ısınma konusunda da kaynakları dikkatli şekilde kullanmamız gerekiyor. Sağlıklı ve mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmek için, gün içerisinde kullandığımız kaynaklarımız bizim için çok önemlidir.