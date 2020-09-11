1. Sınıf Hayat Bilgisi İstek Ve İhtiyaçlar konu anlatımı

Önceliğimiz her zaman temel ihtiyaçlarımız olmalıdır. Enerjimizi ve paramızı ilk olarak temel ihtiyaçlarımıza harcarız. Daha sonra geriye kalan enerjimizi ve paramızı ise isteklerimiz için harcayabiliriz. Bu bizim için çok önemlidir. Hem kendimizi hem de ailemiz için önceliğimiz daima temel ihtiyaçlarımızdır.

İstek ve İhtiyaçlar

Üç ayrı temel ihtiyacımız bulunmaktadır. Bunlar barınma, beslenme ve giyinmedir. Eğer bunlar olmazsa yaşamımızı sürdüremeyiz. Şimdi öncelikle sırası ile temel ihtiyaçlarımızı ele alalım ve inceleyelim.

Temel İhtiyaçlar

Beslenme: Hayatımızı sürdürmemiz için yemek yememiz ve su içmemiz gerekmektedir. Bunlar hayatımızda olmazsa olmazlardır. Özellikle mevsimine bağlı olarak farklı sebze ve meyveleri düzenli şekilde tüketmeliyiz. Gün içerisinde bol su içmeliyiz. Özellikle yemek seçmeden ailemizin bize verdiği tüm yemekleri yemeliyiz.

Barınma: Tehlikelerden ve soğuk ile sıcaktan korunabilmek için barınma yerine ihtiyacımız vardır. Bu yer evimiz olur. Geceleri evimizde otururuz ve üşümeden ya da sıcakta kalmadan yaşamımızı sürdürebiliriz. Ayrıca bize dışarıdaki her türlü tehlikeden evimiz korur. Bu yüzden evimizin kapısını kapattığımız zaman mutlaka kilitlememiz gerekir.

Giyinme: Çıplak gezemeyiz ve bu yüzden giyinmeye ihtiyacımız vardır. Her zaman gerekli eşyalarımızı giymeli ve dışarı çıkmalıyız. Özellikle çok soğuk havalarda ya da çok sıcak havalarda ne giyeceğimizi iyi bilmeliyiz. Ayrıca okula giderken, dışarı oyun oynamaya çıkarken ya da gezmeye giderken buna uygun kıyafetlerimizi giymeliyiz. Böylece hem hasta olmaktan kurtuluruz hem de gideceğimiz yere göre güzel kıyafetlerimizi kullanabiliriz.

Not: Temel ihtiyaçlarımızı karşılamadan yaşamımızı sürdürmemiz mümkün değil. Bu yüzden ilk olarak her zaman temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekir.

Ancak temel ihtiyaçlarımız sadece bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda okul ihtiyaçlarımız da temel ihtiyaçlarımız içerisinde gelir. Mesela defter, kitap, silgi, kalem ve çanta gibi araç gereçlerimiz temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır.

İsteklerimiz

Temel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra isteklerimiz gelir. Bu isteklerimiz eğlence amaçlı bize sevindiren ihtiyaçlardır. Mesela dışarıda arkadaşlarımızla oynamak için bisiklete ya da topa ihtiyacımız olur. Ayrıca ailemizden gitar isteyebiliriz. Oyuncaklarımız ve bazı kıyafetlerimiz de isteklerimiz içerisinde yer alabilir. Bunun gibi daha birçok değişik istekler bulunmaktadır.

İstekler sınırsızdır ve her insanın istekleri farklılık gösterir. Temel ihtiyaçlarımızı giderdikten ve tamamladıktan sonra, isteklerimiz için harcama gerçekleştirebiliriz. Böylece ailemizle beraber güzel bir zaman geçirebilir ve arzu ettiklerimizi elde edebiliriz. Temel ihtiyaçlardan sonra hem çocukların hem de yetişkinlerin istekleri olur. Bu istekler aynı zamanda sosyal ihtiyaçlar olarak da öne çıkar. Biraz vakit geçirmek için bazı oyun çeşitleri, bilgisayar ya da cep telefonu da olabilir. Ancak eğlenceli olarak değerlendirdiğimiz isteklerimiz ile çok fazla ilgilenmemeliyiz. Aksi takdirde gerekli zamanımızdan kaybederiz ve işlerimiz aksar.

İhtiyaçlar Karşılanırken Dikkat Etmemiz Gerekenler Nelerdir?

İhtiyaçlarımızı karşılarken mutlaka bunları öncelik sırasına göre almalıyız. Aynı zamanda ihtiyaçlarımız için mutlaka bütçemizi de buna göre ayarlamamız gerekiyor. Her ailenin belli miktarda geliri vardır. Böylece aileler kendi bütçesine göre temel ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılar. Eğer paramız yeterli gelmiyorsa o zaman borçlanabiliriz. Bu olduğu zaman ise temel ihtiyaçlarımızı karşılayamayız ve hayatımızda bazı sıkıntılar yaşarız. O yüzden ilk olarak temel ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. Bütün temel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra ise, geriye kalan enerjimizi ve paramızı isteklerimiz ve sosyal etkinliklerimiz için harcayabiliriz.