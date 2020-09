1. Sınıf Hayat Bilgisi İnsanların Trafikteki Davranışları Ve Trafik Kuralları 1 Ve 2 konu anlatımı

Hayatımızın en önemli parçalarından biri trafiktir. Elimizden çıkıp okulumuza giderken ya da okulumuzdan evimize dönerken trafiği kullanırız. O yüzden trafikte ne yapmamız gerekiyor çok iyi bilmeliyiz. Böylece güvenlik önlemlerini alabilir ve sağlıklı şekilde gitmek istediğimiz yere ulaşabiliriz.

İnsanların Trafikteki Davranışları ve Trafik Kuralları

Öncelikle trafik nedir bunu öğrenelim.

Trafik: İnsanların, araçların ve hayvanların karayolu üzerindeki davranışlarına trafik denir.

Trafikte birçok farklı araç bulunmaktadır. Bu araçlar özellikle bizim kullandığımız ve başka yerlere gittiğimiz araçlardır.

- Otomobil

- Kamyon

- Tır

- Motosiklet

- Metro

- Tren

Trafikte bu gibi birçok farklı araç bulunur. Özellikle ulaşım araçlarında yolculuk gerçekleşirken uymamız gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Eğer bu kuralları uyarsak kazalardan korumuş oluruz.

- 10 yaşından küçük çocuklar mutlaka çocuk koltuğuna oturmalıdır.

- Çocuklar her zaman arka koltukta oturmalıdır.

- Otomobile bindiğimiz zaman emniyet kemerini kullanmalıyız.

- Araçların camından başımızı ya da kolumuzu çıkarmamalıyız.

- Araç hareket ederken şoförü meşgul etmemeliyiz.

Bu kurallara uyduğumuz taktirde güvenli şekilde gitmek istediğimiz yere varabiliriz.

Not: Çocukların ön yolcu koltuğunda oturması hem tehlikelidir hem de kanunlarımıza göre yasaktır.

Çocuklar ile beraber diğer yolcular ve sürücü de araç içerisinde emniyet kemeri takmalıdır. Böylece yaşanabilecek olası kazalara karşı emniyet kemeri güvenliğimizi sağlar.

Servis araçlarında dikkat etmemiz gereken çok önemli kurallar bulunmaktadır. Gelin şimdi beraber bu kuralların ne olduğuna bakalım.

- Camdan dışarı sarkmamalıyız.

- Elimizi, kolumuzu ve başımızı camdan dışarı çıkarmamalıyız.

- Sürücünün dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmamamız gerekiyor.

- Araç hareket ederken kapı ile oynamamalıyız.

- Araç hareket halinde iken ayağa kalkmamalıyız.

- Servis araçlarına sıra ile binmeliyiz ve yine sıra ile inmeliyiz.

Aynı zamanda okula yaya gelirken uymamız gereken önemli trafik kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar güvenliğimiz için büyük bir öneme sahiptir.

- Evden okula giderken kaldırımları kullanmamız gerekiyor.

- Karşıdan karşıya geçerken koşmamalıyız.

- Karşıdan karşıya geçerken eğer trafik ışığı var ise bunun yeşil olmasını beklemeliyiz.

- Karşıdan karşıya geçmek için alt ve üst geçitleri kullanmalıyız. Aynı zamanda trafik polisinin bulunduğu kavşakları ve yaya geçitlerini kullanmamız gerekiyor.

Not: Eğer okula bizi annemiz veya babamız arabayla bırakıyorsa, o zaman her vakit arabanın sağ tarafından inmeliyiz. Böylece doğrudan kaldırma çıkabiliriz ve güvenli şekilde okulumuza gidebiliriz. Bu kurala uymamız çok önemlidir.

Hem büyük hem de küçüklerin trafik kurallarına uyması çok önemlidir. Trafik kurallarına uymak sadece kendimiz için değil, çevremizdeki insanların güvenliği için de büyük bir öneme sahiptir. Trafikte hiç kimsenin kaza geçirmemesi adına, herkesin trafik kurallarını iyi bilmesi ve uygulaması gerekir.

Not: Okula giderken ya da okuldan eve gelirken her gün trafik kurallarına uymamız gerekmektedir. Kaza geçirmemek ve sağlığımızı korumak için trafik kurallarına her gün uyumak en önemli husustur.

Eğer arkadaşlarınız trafikte yanlış davranışlar sergiliyor ve trafik kurallarına uymuyorsa, onları kibar bir dille uyarmanız gerekmektedir. Onlara trafik kuralları neden önemli olduğunu doğru şekilde anlatmalısınız.

Nerede olursak olalım her zaman trafikteki davranışlarımız ve kurallara uymamız önemlidir. Eğer bu kurallara uymadan trafikte hareket edersek kaza geçirebiliriz. Yaşanan bazı kazalar ölümcül olabilir. O yüzden trafik kuralları her zaman hayat kurtarıcıdır.