1. Sınıf Hayat Bilgisi İletişim Kurarken Güvenlik Kuralları konu anlatımı

İletişim kurarken bunu kimlerle yapacağımızı çok iyi bilmeliyiz. Doğru İnsanlarla iletişim kurmalı ve tanıdıklarımız ile konuşmalıyız. Ayrıca iletişim konusunda dikkat etmemiz gereken belli başlı bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat ederek hem kendi güvenliğimizi sağlarız hem de doğru iletişim kurabiliriz.

İletişim Kurarken Güvenlik Kuralları

Evimizin çevresinde, okulda ya da parkta birçok yabancı insanla karşılaşırız. Bu İnsanlardan bazıları önceden tanıdığımız kişiler olabilir. Eğer onları tanıyorsak o zaman konuşabiliriz. Onlarla sohbet edebiliriz ama bunu çok uzatmamamız gerekiyor. Bazı insanları ise tanımıyor olabiliriz. Hatta birçok insanı hiç görmemiş olabiliriz.

O yüzden tanımadığımız insanlar ile ilişkilerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle onlarla gitmemeli ve onların yiyecek ve içecek ya da hediye tekliflerini kabul etmemeliyiz. Dışarı çıktığımız zaman yabancı kişilerle konuşmamalı ve onlardan uzak durmalıyız. Sokakta arkadaşlarımızla oynarken ya da bir yere giderken, güvenliğimizi korumak için bu çok önemlidir.

Şimdi dışarıda bulunduğumuz zamanlarda iletişim kurarken güvenlik kuralları açısından ne yapmamız gerektiğini inceleyelim.

- Öncelikle mutlaka bize bir şeyler hediye edildiği zaman bunu kabul etmemek en önemli unsurdur.

- Aynı zamanda tanımadığımız insanlarla konuşmamak çok önemlidir.

- Onlarla bir yerlere gitmemeliyiz.

- Onların elinden tutmamalı ve bunu yapmaya kalktıkları zaman uzaklaşmalıyız.

Bunlara dikkat ederek dışarıda çok daha güvenli şekilde iletişim kurabilir ve arkadaşlarımızla oyun oynayabiliriz. Aynı zamanda dışarıdaki insanlarla da doğru şekilde iletişim kurabiliriz. Burada önemli olan tanımadığımız insanlar ile kesinlikle konuşmamak ve onlardan hediye almamaktır.

Aynı zamanda evimizde olduğumuz vakitlerde dikkat etmemiz gereken iletişim kuralları bulunuyor.

- Evde yalnız kaldığımız zaman tanımadığınız insanlara evimizin kapısını açmamalıyız.

- Telefonda tanımadığımız insanlara kendimiz ve ailemiz hakkında bilgiler vermemeliyiz.

- İnterneti her zaman ailemizin gözetiminde kullanmalıyız.

- Ayrıca internette bilmediğimiz yerlere girmemeliyiz ve kişisel bilgilerimizi vermemeliyiz.

- İnternette kullandığımız adımızı ve parolamızı kimseye vermemeliyiz. Bunu her zaman saklı ve gizli tutmalıyız.

- Özellikle adımızı ve soyadımızı, ev adresimizi, telefon numaramız ile diğer kişisel bilgilerimizi internetten kimseyle paylaşmamalıyız.

Tüm bunlara dikkat edersek güvenli ve sağlıklı şekilde yaşamımızı sürdürebiliriz. Özellikle hem evde hem de dışarıda ya da okulumuzda kimlerle iletişim kurduğumuz gerektiğini iyi bilmeliyiz. Ne olursa olsun tanımadığımız insanlar bizi bir yerlere götürmek isterse, kesinlikle onlarla beraber gitmemeliyiz.

Güvenliğimizi her zaman ön planda tutmalıyız. Bunun için gerekeni yapmalı ve iletişim kurarken güvenlik kurallarını unutmamalıyız.

Not: Dışarı çıktığımız zaman arkadaşlarımız ile beraber oyun oynarken, evimizden çok uzağa gitmemeliyiz. Aksi takdirde evimizin yolunu kaybedebiliriz ve yolumuzu bulamayız. Böyle durumlarda tanımadığımız insanlarla konuşmak zorunda kalabiliriz. O yüzden her zaman evimizin yakınlarında arkadaşlarımızla beraber oyunları oynamalıyız.

Okulun bahçesinden dışarı çıkmamalıyız. Okulun bahçesine girmiş yabancı insanlarla konuşmamalıyız. Onlar bizlerle konuşmak isterlerse öğretmenimize haber vermeliyiz. Aynı şekilde dışarıda oynarken yabancı insanlar bizlerle konuştuğu zaman bunu hemen ailemize bildirmeliyiz. Büyüklerimiz böyle zamanlarda ne yapılması gerektiğini iyi bilirler. Bizi korurlar ve güvenliğimizi sağlarlar.

Eğer evimize servis ile gidiyorsak, okulun bahçesinden çıktıktan sonra hemen servise bilmeliyiz. Bunun dışında başka bir yere gitmemeliyiz. Ayrıca bilmediğimiz arabalara binmemeliyiz. Her zaman hangi servis aracına biniyorsak sadece ona bilmeliyiz.